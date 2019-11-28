斗鱼第三季度平均月活达到1.64亿，移动端超5000万

近日，游戏直播平台斗鱼发布了2019年第三季度财报。财报显示，第三季度斗鱼总营收达18.59亿元，较2018年同期增长81.3%；非美国通用会计准则下录得净利润7220万元，较第二季度环比增长37%，继续实现盈利；毛利润同比增长450.5%，达到3.17亿元，毛利润率17%，经营效率显著提升。

用户规模方面，斗鱼季度平均MAU达到1.64亿，其中移动端MAU达到5210万。付费用户达到700万，同比增长66%。

斗鱼创始人兼CEO陈少杰表示：“整体来看，第三季度斗鱼保持了稳定的增长。得益于中国游戏电竞人口红利，伴随着暑期重磅游戏发布及手机设备迭代带来的体验提升，斗鱼用户规模尤其是移动MAU继续扩大。与此同时，由于平台内容不断丰富、用户体验增强、管理系统完善，有效提升了用户参与度和盈利效率，进而促进了平台总收入的稳定增长。”

用户规模持续扩大，精品内容战略收效显著

斗鱼着力打造以精品内容为核心的互动娱乐生态，持续投入独家直播内容，帮助斗鱼在2019年第三季度的MAU持续领跑游戏直播行业。财报显示，这一季度，整体MAU再创历史新高至1.64亿，较去年同期1.43亿增长14.7%。其中，移动端MAU达5210万，同比增长26.1%，PC端MAU达1.12亿，同比增长10%。

斗鱼拥有行业内最多的独家头部游戏主播，截至2019年第三季度，斗鱼已与包括前IG战队LOL分部队长PDD、DNF超人气主播旭旭宝宝、2019年英雄联盟全球总决赛冠军FPX战队最强中单Doinb在内的9500多位人气主播签订了独家协议。与此同时，斗鱼积极推动与公会合作构建完善的主播培养机制，着力于对中腰部主播进行挖掘和培养，通过中腰部主播推动直播内容生态的多元化，向平台源源不断地输送丰富的直播内容。

另外，斗鱼专注且深入游戏电竞内容，平台覆盖了几乎所有大型主流赛事的独播或直播，为用户提供极具观赏价值的电竞赛事直播节目。如第三季度，自发组织和直播了电竞赛事超过50场，转播大型电竞赛事超过70场，并且签约了一系列具有高潜力的电竞战队，这些优质电竞战队的加入都为未来头部游戏主播资源的培养和高质量游戏直播内容的输出提供了源动力。斗鱼还不断尝试自制内容，如DSL斗鱼超级联赛、斗鱼绝地求生黄金大奖赛、斗鱼嘉年华、斗鱼鱼乐盛典等。

从外部因素上看，这一季度驱动斗鱼用户增长的因素主要有三点：第一，斗鱼是国内硬核游戏用户的聚集地，Ti9（DOTA2国际邀请赛）等大型赛事的举行对Dota2等分区的用户观看量和部分沉默用户的唤醒，起到了显著的拉升作用。第二，第三季度覆盖暑期，是重磅游戏和手机新款的密集发布期，用户移动端直播观看体验提升也促进了用户观看频次和时长的提升。第三，近期上线魔兽世界杯怀旧服、云顶之弈等潜在爆款游戏，同时提升了移动端和PC端的用户观看量。

毛利润同比增长4.5倍盈利效率大幅提升

优质的直播内容直接推动了用户活跃度、用户粘性的增强，进而有利于实现付费转化的进一步扩大。财报数据显示，第三季度斗鱼付费用户突破700万人，较2018年同期420万人增长了66%。季度平均ARPPU达到237元，同比增长10.4%。第三季度斗鱼整体营收18.59亿元，较2018年同期的10.25亿元增长81.3%。

与此同时，第三季度斗鱼毛利润从2018年同期的5750万元人民币增至3.17亿元人民币，增长450.5%。与之相对应，2019年第三季度的毛利率为17%，较2018年同期的5.6%，有着非常明显的效率飞跃。2019年第三季度调整后净利润为7220万元，调整后净利润率为3.9%，较2019年第二季度调整后净利润5260万元，增长了37%。

第三季度，斗鱼继续通过在游戏分区加强打造小额打赏的粉丝付费体系，来增强用户和主播之间的互动，通过主播们创造的干货有料、新奇有趣的直播内容，提升用户的支付意愿，并且通过一系列互动功能和体验优化不断提升用户的消费水平。在非游戏分区，斗鱼则持续完善更多运营玩法，并且通过加强公会合作提升该板块的变现效率。

斗鱼财务副总裁曹昊表示：“很高兴斗鱼能在2019年第三季度实现持续的收入增长。这一季度，我们有效地控制了成本，提高了经营效率，毛利率和净利润均稳健提升。未来，我们将持续提高运营效率，探索并引入更多盈利机会，进一步实现收入增长。”