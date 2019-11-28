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微信好友人数上限调整为4800？腾讯辟谣

2019/11/28 19:49:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月28日消息 我们知道微信好友有数量上限——5040人，近日有传闻称微信已经调整了个人号规则，好友最大数量降低为4800，满员的号必须删掉200人才能添加新好友。

对此，腾讯公司公关总监张军发微博辟谣：“这种谣言，你信吗？”

根据微信之父张小龙的说法，微信好友数量上限之所以设为5040人，是出自古希腊著名哲学家柏拉图重要的对话体著作之一《理想国》，其中畅想了完美优越的城邦，而根据柏拉图的计算，理想王国的人数就是5040人。

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关键词：微信

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