NB-IoT被正式纳入5G候选集合，LoRa在国内要凉？

国内物联网的代表NB-IoT和LoRa之间的博弈一直没断。

但随着2017年12月13日，工信部无线电管理局发布《微功率短距离无线电发射设备技术要求（征求意见稿）》公布，以及今年我国完成了IMT-2020（5G）候选技术方案的完整提交，其中NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合。

尤其，昨天工信部发布了2019年第52号公告。业内人士一度认为LoRa在国内或要凉。

52号公告

据公告显示：自2020年1月1日起，停止生产或者进口不符合本公告但符合《关于发布<微功率（短距离）无线电设备的技术要求>的通知》（信部无〔2005〕423号）规定的电子吊秤无线传输专用设备、230MHz频段无线数据传送设备、230MHz频段起重机或传送机械专用无线遥控设备，以及《关于无线汽车防盗报警设备使用频率的通知》（信无函〔2006〕61号）规定的410MHz频段汽车报警器等微功率设备。

在工信部发布的解读中，我们了解到：

在我国，根据《中华人民共和国无线电频率划分规定》及其中脚注5.138和5.150，6765-6795kHz（中心频率6780kHz）、61-61.5GHz（中心频率61.25GHz）、122-123GHz（中心频率122.5GHz）、244-246GHz（中心频率245GHz）频段用于ISM应用，但其使用须经无线电主管部门给予特别批准；13553-13567kHz（中心频率13560kHz）、26957-27283kHz（中心频率27120kHz）、40.66-40.7MHz（中心频率40.68MHz）、2400-2500MHz（中心频率2450MHz）、5725-5875MHz（中心频率5800MHz）、24-24.25GHz（中心频率24.125GHz）频段也用于ISM应用，在这些频段内工作的无线电业务必须承受由于这些ISM应用产生的有害干扰。

国际上，433.05-434.79MHz（中心频率433.92MHz）频段是国际电联第一区部分欧洲国家指定用于ISM应用的频段，902-928MHz（中心频率915MHz）频段是美国等国际电联划分的第二区国家指定用于ISM应用的频段。与欧美相比，包括我国在内的大部分国际电联第三区国家在100MHz-1GHz频段中没有指定用于ISM应用的频段。

但要注意的是：国际上，微功率设备使用的频段均与无线电业务或ISM应用的频段共用，但国际电信联盟并没有给微功率设备指定专用、独占的频率。

在我国，允许微功率设备使用的频段亦是如此，一是共用指定用于ISM应用的频段。在这些频段内ISM应用可能对其他无线电应用产生有害干扰，在大部分ISM频段允许微功率设备在满足规定技术条件下共用。二是共用无线电业务使用的频段。考虑到微功率设备发射功率小、传输距离短，结合我国无线电频率划分、规划和使用实际情况，在对同一频段内依法已经开展或将来开展的无线电业务不会产生有害干扰的前提下，符合相关管理规定和技术要求的微功率设备可使用部分非ISM应用的频段，即共用无线电业务使用的频段。

根据《中华人民共和国无线电频率划分规定》，上述指定用于ISM应用的频段也划分给了无线电业务使用，不论是ISM应用还是符合划分的无线电业务，都可以使用上述频段，但均要符合我国无线电管理有关规定。

LoRa在国内不被授权频段

这跟LoRa有什么关系呢？

因为，中国LoRa应用联盟使用470-518MHz，是在上述公告范围内的，也就是LoRa在我国是没有授权频段的。

早在2017年12月13日，工信部无线电管理局发布《微功率短距离无线电发射设备技术要求（征求意见稿）》，其中提到：在满足传输数据时，其发射机单次工作时间不超过5秒的条件下，470-510MHz频段可作为民用无线电计量仪表使用频段。限单频点使用，不能用于组网应用。

这就曾引起过一些发展LoRa的企业的不满。

不过，52号公告发布后，LoRa的道路越来越窄。

LoRa芯片的掣肘

此前美国对华禁售芯片的一系列事件表明：一定要将芯片核心技术掌握在自己手里，才能不受制于人。

在芯片研发和供应方面，LoRa芯片制造商只有Semetch一家公司，且是美国企业。

NB-IoT就不一样，全球主流芯片厂商都能够提供NB-IoT商用芯片。

从这个方面来说，发展NB-IoT更有利。

阿里和腾讯会不会放缓LoRa的步伐？

LoRa在国内的发展一度很猛，2018年4月，中国联通发布首个全国级的LoRa平台，这是由中国联通、Semtech和中兴克拉合作完成，在此之前中国联通在宁波等城市发布了基于Lora的城域网。

在国内，阿里巴巴是LoRa技术的积极推动者，如今腾讯也加入。

2019年5月20日，阿里云提出将进入“LoRa2.0时代”，并表示：除了将继续加大在LoRa芯片、IP、支撑平台上的投入以外，未来还将全力打造百亿级LoRa连接，尽快实现LoRa的全面普及。近日，LoRa联盟宣布由阿里巴巴提交的LoRaWAN中国频段技术标准，经过数轮投票，正式成为中国地区的LoRa无线空口标准。

2019年5月22日，腾讯正式发布了物联网开发者社区平台——Tencent Things Network，这一平台能够面向开发者提供LoRaWAN网络服务+腾讯特色的各类资源。

随着NB-IoT成为5G物联网的主流技术，以及国内关于LoRa工作频段的规定，不知他们会不会放缓LoRa的步伐。

反观NB-IoT，国内用户数已经突破6000万，其中NB-IoT燃气表和NB-IoT水表用户数均超过1000万大关。尤其NB-IoT用户月增量超过2G用户，具有强烈的象征性意义。据悉，三大运营商2019年将建成90万个NB-IoT基站，2020年NB-IoT基站规模更将达到150万个。