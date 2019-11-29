华为推特飙脏话骂苹果，华为相关人士回应账号被盗

IT之家11月29日消息 今日有用户曝光了华为移动巴西Huawei Mobile BR官方推特帐号出现对@Apple 飙脏话的推文，不过很快就被删除。援引网易科技消息，现在据华为相关人士回应称，推特被盗，并不是工作人员发布，已第一时间删除相关内容。

▲该推文已经被删除。

IT之家发现，Huawei Mobile BR官方推特帐号是华为移动巴西，平时都是使用安卓手机客户端和葡萄牙语言。

华为移动巴西的最新推文是11月27日发布的关于Freebuds无线耳机的宣传。