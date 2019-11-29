华为推特飙脏话骂苹果，华为相关人士回应账号被盗

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月29日消息 今日有用户曝光了华为移动巴西Huawei Mobile BR官方推特帐号出现对@Apple 飙脏话的推文，不过很快就被删除。援引网易科技消息，现在据华为相关人士回应称，推特被盗，并不是工作人员发布，已第一时间删除相关内容。
▲该推文已经被删除。
IT之家发现，Huawei Mobile BR官方推特帐号是华为移动巴西，平时都是使用安卓手机客户端和葡萄牙语言。
华为移动巴西的最新推文是11月27日发布的关于Freebuds无线耳机的宣传。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有