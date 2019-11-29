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李国庆：离婚案当天没有结果，得过梅毒不代表什么

2019/11/29 14:59:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月29日消息 李国庆俞渝离婚案于今日正式开庭，李国庆作为原告也现身北京市东城法院。在接受媒体采访时李国庆表示，案子舆论影响较大，当天没有结果，他希望法庭确认双方感情破裂并平分当当股权，目前双方争议在感情是否真破裂了以及关于当当股权的分割。

李国庆在东城法院门口接受媒体采访时表示，从来都不关评论，“网上骂我的挺多的，俞渝她可能想扮演婚姻受害者，好像听着特像，得过梅毒就一定是嫖娼吗？再加双性恋、同性恋听着跟真的似的，还有那后宫图，那真的是无稽之谈。”李国庆称，朋友圈事件没有造成压力，“爽快了，她老拿梅毒威胁我，这回就没有了。”朋友圈事件后“公关告诉我要打悲情牌，哎呀，失眠、睡不着。我可以负责任地告诉你，每天还照样，当天7、8个小时。”

李国庆表示，上次摔杯子事件是失态不是炒作，“事后坚决要求媒体剪掉，剪掉了，正文没有，谁知道还有花絮，其实正文里特严肃的话题是知识付费。”

李国庆还称，以后不确定会怎么样，“结婚，还是单着，有伴儿就行，现在也有新型的家庭形式，还没想出来。反正公布一下，经商的女人千万别找我了，我烦死了。”

对于开撕之后当当马上就蹭热度发广告，李国庆表示，那多恶心啊。我不会拿这个去炒作公司的，那不是我的风格。

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关键词：李国庆

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