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拜雅推出一款赛博朋克耳机，铁三角：给我也整一个

2019/11/29 20:14:14来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月29日消息 今天，拜雅在推特上介绍了一款T1 赛博款耳机，称其采用了不锈钢的外壳，有出色的声音表现，还艾特了特斯拉，致敬他们刚刚推出的赛博卡车。

从外观来看，这款耳机的设计确实硬核，三棱锥的耳机在市面上并不多见。就在拜雅推出了这款“铁的三角形耳机”之后，铁三角也在微博上蹭了一下热度。

铁三角中国艾特了拜雅，并表示“这个铁三角也给我整一个呗”，拜雅回应称没问题。

目前，拜雅官方还没有宣布T1 赛博款的发布日期和售价。

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关键词：拜雅耳机铁三角

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