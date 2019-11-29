人类首次测到蓝鲸心率：最低每分钟2下

IT之家11月29日消息 11月25日，斯坦福大学的研究人员宣布首次测量到了蓝鲸的心率。研究称，在蓝鲸潜水觅食时，心率最低会降至每分钟跳2次，远低于预期。

斯坦福大学的研究人员用吸盘在一头蓝鲸的左鳍上安装了电子传感器，以测量它的心率。科学家们发现，当蓝鲸潜水觅食时，心率会降至最低每分钟跳2次；而在海中觅食、冲刺和吞噬猎物时，心率会增加到最小值的2.5倍（5次），然后再次缓慢下降；一旦蓝鲸开始浮出水面，心率会再次加快。据悉，蓝鲸的最高心率在每分钟25次到37次，这发生于它在海面呼吸和恢复氧气水平的时候。

科学家解释，这是因为蓝鲸潜入水中时，身体会重新分配氧气，其心脏和大脑会需要比较多氧气，肌肉、皮肤和其他器官所吸收的氧气量较少，因此每呼吸一次便能更长时间停留在水中。

研究人员表示，鲸鱼的最高心率超过了预测，而最低心率也比预期低了30%到50%。

根据科学家们的说法，通过对数据的分析显示，蓝鲸的心脏已经“在极限状态下工作”，这可能为解释蓝鲸为何没有进化变得更大而提供线索。

蓝鲸身长最大可以达到30米，重达200吨，2015年他们从蓝鲸的解剖标本发现，其心脏竟然重达180公斤，看起来和一台高尔夫球车差不多大。