韩国政府要求5G套餐降价，遭运营商拒绝

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IT之家11月29日消息 据媒体报道，韩国科学技术情报通信部29日再次呼吁通信商调降5G资费，减轻消费者负担，但韩国3大通信公司考量运营表现，仍无法允诺政府要求。
通信商方面认为，现阶段集中5G网络投资，首要任务是扩大用户群，并不是调降资费的好时机，3大电信CEO目前仅愿意承诺“会讨论调降资费。”
据悉，目前韩国运营商提供的5G套餐最低也要55000韩元每月，折合人民币328元起。韩国科学技术情报通信部认为，5G即将进入大众化阶段，5G资费期望能降至3～4万韩元。
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