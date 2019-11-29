小米AIoT提前布局已初见成效，保持生态优势是关键

11月29日消息，小米2019年Q3财报显示，IoT与生活消费产品业务收入达人民币156亿元，同比增长44.4%；而小米在Q3智能手机营收为322.68亿元，与2018 Q3的营收349.83亿元相比，同比下跌8.41%。很明显，小米在2019年Q3还能够交出一份看上去令人满意的财报，IoT与生活消费产品业务功不可没。

雷军在年初正式宣布“手机+AIoT”双引擎战略后，以小米技术委员会主席崔宝秋为代表的小米技术团队在2019年一直坚持着这条路线不断前进着，然而，手机业务营收的下滑，在全球手机出货量整体下滑的大环境下，无法避免。据Gartner（全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司）发布的2019年第三季度全球智能手机市场报告显示，智能手机全球销量继续下滑，与2018年第三季度相比，下降0.4%。

探求一下自身原因，在手机产品方面，小米今年确实没有拿出产品力爆棚的爆款产品，虽然小米在今年先后拿出了小米Mix 3 5G、中国境内首款5G手机小米9Pro 5G、第一部量产的一亿像素手小米CC9 Pro以及用来秀肌肉的概念机小米MIX Alpha，但是，赶在5G元年，几乎所有手机厂商的手机产品均处于4G向5G过度的试水期，虽然包括原中国移动副总裁王建宙在内的行业专家都曾表示，5G手机价格下降会在短期内看到趋势，但是目前全球还不算成熟的5G网络部署以及较高的5G手机价格和5G套餐资费，依然让C端手机用户多数处于观望状态，目前来看，5G手机市场爆发，要等到2020年。

相比略显"疲软"的手机业务，小米的IoT与生活消费产品业务的表现，则呈现了截然不同的景象，所有数据，均显示了小米在此层面的利好。

小米2019 Q3财报显示，小米IoT平台已连接的IoT设备（不包含手机和笔记本电脑）数量达2.13亿台，同比增长62%。实际上，在5G+AI时代到来之前，小米的布局就已经开始，也正式由于早早布局，小米的AIoT在业内同类企业中也具备了一定的生态优势。

人才层面，以崔宝秋为代表的小米人工智能团队，目前无疑是小米“手机+AIoT”双引擎战略的主力军，而崔宝秋一向的主张的“开源”文化，还吸引来了Kaldi之父Daniel Pokey，他是在拒绝Facebook的offer后，宣布2019年末入职小米。

在小米集团2019年第三季度业绩电话会上，针对小米电视后续增长空间，小米电视部总经理李肖爽表示，小米目前最主要的销量体现在大众产品上，但是2019年小米打造了各种旗舰级产品，包括高端产品小米电视5，小米壁画电视等。“我们在高端市场上还将出现明显的增长点，我们可以给高端产品可以给小米品牌带来提升，提升我们产品的整体销量。”

而在全球化市场方面，李肖爽表示，2018年小米进军印度，在印度连续两年高速增长，今年夺得上市场份额第一，今年还登录了欧洲、印尼市场。“我们电视的增长空间还是有很乐观的前景。”

针对小米互联网公司的身份定义问题，小米CFO周受资表示，小米从创业以来就是通过提供优质硬件产获得用户，在此基础上提供互联网服务，“我们互联网收入规模已经很大，单看收入规模，在全球互联网公司中都已经排到很高的位置。而在5G加AI加IoT时代，将出现超级互联网，所有硬件产品都将互联互通，成为一个庞大的生态，这方面我们已经非常具有优势，我们相信只要有足够的时间和投入，我们相信会有巨大的机会出现。”

从第三季度整体数据来看，小米AIoT的提前布局，已经初见成效，特别是在全球手机销量下滑的大环境下显得尤为珍贵，后续，小米是否能保持生态优势，还需时间检验。