黎万强：我正式离开小米，谢谢这滚烫沸腾的10年

IT之家11月29日消息今天小米集团组织部下发内部信，雷军不再担任中国区总裁，由卢伟冰轮岗，后者同时兼任Redmi品牌总经理。王翔接替林斌出任集团总裁，林斌则担任公司副董事长。CFO周受资轮岗到国际部，同时在新CFO到岗前继续兼任该职务。

同时，宣布联合创始人黎万强由于个人原因离职，改任高级顾问。随后，黎万强也在朋友圈宣布正式离开小米，并祝福小米越来越好：“我正式离开小米了，说一声道别，祝福小米未来越来越好。近10年征程，感谢雷总，感谢小米并肩作战过的兄弟们，感谢所有媒体朋友、合作伙伴的抬爱和支持，还有天南海北给过我建议和鼓励的米粉朋友！还有我老爸5点摸黑起来煮的那锅开业小米粥，谢谢这滚烫沸腾的10年！”

雷军在内部信中表示：“感谢阿黎创业以来的长期付出和巨大贡献。阿黎带领MIUI、小米网（小米销售与服务体系）、小米品牌市场体系等多项业务持续开荒，在商业模式验证执行、企业文化及品牌建设等多个领域，都作出了不可磨灭的贡献。”雷军还表示，“祝阿黎从此彻底放飞自我，快意人生！”

据公开资料，黎万强是小米的联合创始人之一，主导了小米基于“用户开发模式”MIUI手机操作系统的研发方法。参与创办小米科技之前，曾任金山软件设计中心设计总监，金山词霸总经理等职位。据悉，在小米成立之初，黎万强曾负责MIUI整体研发、设计、运营；2011年，黎万强开始负责组建小米网，全面负责小米手机的运营、营销、服务、电商、物流等业务，也是商业畅销书《参与感》作者。2014年10月，黎万强宣布暂时离开小米，去美国硅谷“闭关”，小米网的工作之后由林斌接管；2016年，黎万强重新回归小米，负责小米市场和小米营业。

据悉，在今年4月以后，黎万强就开始休假，目前正专注于自己热爱和追求的摄影和绘画。