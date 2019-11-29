小米高管大变动：王翔晋升总裁，黎万强离任

11月29日晚间消息，小米今日发布内部全员信公布最新高管任命，小米高管团队中，林斌、王翔、何勇得到晋升；周受资、卢伟冰分别去重要业务线轮岗，黎万强、祁燕因个人原因离开小米。

小米方面称，本次高管任命是继小米IPO之后，强化管理动作的最新举措，推动了小米干部轮岗制度的完善，使有成绩、经验和潜力的高管得到晋升和锻炼，进一步推动管理正规化。任命之后，小米董事长兼CEO雷军将主要聚焦于小米集团的战略方向和未来发展的顶层设计。

三位高管晋升王翔出任小米总裁

本次小米高管任命，涉及三位高管的晋升。首先，林斌作为联合创始人和集团第二大个人股东，出任集团副董事长。王翔由高级副总裁晋升为集团总裁，不再担任国际部总裁职务。何勇于2018年加入小米，出任平台综合管理部副总裁，本次任命之后，晋升为集团副总裁，将全面接替原集团高级副总裁祁燕的相关工作，祁燕正式退休。

王翔于2015年加入小米，率领国际部将小米的国际业务扩展到全球80多个国家和地区，根据最新小米集团Q3财报显示，小米集团海外市场营收261亿元，已占据总营收48.7%，小米智能手机业务在全球40多个国家和地区进入前五，印度市场连续9个季度手机出货量第一，西欧市场今年三季度智能手机出货量同比增长90.9%。

晋升为总裁之后，王翔身为总裁会协助CEO分担大量管理工作，使雷军可以专注于集团的战略方向。

周受资卢伟冰执掌重要业务线

同时，周受资和卢伟冰将会分赴小米重要业务线轮岗，分别接管国际部和中国区。

小米集团高级副总裁、原CFO周受资接替此前王翔的工作，出任国际部总裁，继续担任高级副总裁职务。在新任CFO到岗之前，周受资继续兼任CFO职务。小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰将出任小米集团中国区总裁，并继续担任Redmi品牌总经理。

周受资在2015年加入小米后，完成了小米的IPO工作，使小米成为港股上市的首家同股不同权企业。

卢伟冰加入小米近一年来，推动了小米手机业务多品牌策略的成熟与完善。Redmi Note7系列作为Redmi品牌独立后的首款产品，截止8月17日全球销量突破2000万台。

小米集团董事长兼CEO雷军亲自掌管中国区的半年时间内，完成了对中国区业务板块的梳理、明确了渠道拓展的策略和方向，提高了小米的库存周转效率，完成了4G-5G切换期的站前准备工作，为卢伟冰操盘小米中国区奠定基础。

黎万强离任

小米集团联合创始人、高级副总裁黎万强，由于个人原因离开小米，之后会持续担任小米的高级顾问。

黎万强在小米先后管理MIUI、小米网、以及小米的市场工作。雷军在小米内部全员信中称呼黎万强为“阿黎”，并对黎万强在小米的工作给与认可。

知情人士称，黎万强此前已经与小米管理层达成一致，在今年4月以后，就开始休假，目前正专注于自己热爱和追求的摄影和绘画。