5G初期终端数超LTE初期，全球5G终端发货量年底预计达1300万台

爱立信2019年11月出版的最新《爱立信移动市场报告》指出，中国于十月下旬推出了5G商用服务，因此爱立信将到2019年底的全球5G签约用户数预期从1000万上调至1300万。

与此同时，爱立信预计，在持续增长的势头和快速发展的5G生态系统的推动下，到2025年全球5G签约用户将达到26亿，覆盖全球65%的人口，占全球移动数据总流量的45%。

爱立信同时预计，到2019年底，5G终端的全球年发货量预计将达到1300万台。5G部署初期的终端数量显然已超过LTE部署初期的终端数量。2020年，5G终端数量预计将达到1.6亿台。此外，所有主要供应商都将发布支持5G的终端，许多供应商预计将切入中端5G智能手机市场。

爱立信在报告中指出，2020年，典型的5G智能手机将成为非常智能的终端。随着许多5G网络使用5G非独立组网（NSA）模式启动，大多数新终端将同时支持5G非独立组网（NSA）模式与5G独立组网（SA）模式。在这两种模式下，5G手机将支持5G载波聚合、频谱共享、低频FDD和毫米波频率（以及中频）。简而言之，随着覆盖的部署和终端的面市，5G有望在2020年实现规模化。与之前的蜂窝无线接入技术不同，5G似乎不会受到用户设备不足的限制。