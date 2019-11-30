同俞渝离婚案开庭，李国庆直言感情已经破裂

新浪科技讯 11月30日上午消息，北京降落大雪的同一天，李国庆俞渝离婚案开庭。关于这场闹得沸沸扬扬的家事，俞渝并未露面，而李国庆再次发声。

李国庆表示，上次摔杯子事件是失态不是炒作，“事后坚决要求媒体剪掉，剪掉了，正文没有，谁知道还有花絮，其实正文里特严肃的话题是知识付费。”

关于同俞渝之间的关系，他表示感情已经破裂。

谈诉求

李国庆的诉求是离婚和平分股权。他曾在其微博上表示，当当是自己创立和管理的，俞渝要求他接受25%股权后和平离婚，而自己表示拒绝，要求平分，平分后公司谁管理尊重全体股东决议。

目前双方争议在感情是否真破裂，以及关于当当股权的分割，李国庆表示，“《婚姻法》有规定，过错方可能会少分个5%~10%，那她（俞渝）可能就过51%，就麻烦了。”

谈感情

李国庆表示，“我和俞渝分居都22.5个月了”，直言他和俞渝感情破裂是实锤，他表示境内财产是夫妻共有，自己证据充足，对判决结果有信心。

在俞渝爆料李国庆私生活混乱后，网上很多人骂李国庆。李国庆表示，俞渝可能想扮演婚姻的受害者，他为自己辩护：“得过梅毒就一定是嫖娼吗？再加双性恋、同性恋，听着跟真的似的，还有那后宫图，那真的是无稽之谈”。

李国庆说：“爽快了，她老拿梅毒威胁我，这回就没有了。”他还透露，“朋友圈事件后”，公关人员告诉他要打悲情牌，“哎呀，失眠、睡不着”，但自己每天还照样，睡个七八小时。

谈今后

李国庆提到，自己不太看微博的评论，但私信都看，收到的几百封私信90%都是挺自己的，里面有三成是女性。

李国庆还提到未来的想法，“结婚，还是单着，有伴儿就行，现在也有新型的家庭形式，还没想出来。反正公布一下，经商的女人千万别找我了，我烦死了。”他感叹，“命运的红丝线挣也挣不断。”

谈儿子

李国庆谈到和俞渝的儿子，因为儿子已经22岁不涉及抚养权争夺，但会在判决后对儿子有所安排。他表示儿子的态度是可以沟通但不站队。

李国庆提到，儿子说自己爱妈妈，也爱爸爸。“所以我觉得他是，当然我也道歉了，上次23号那事件出来，我过了两天给他打电话，发语音给你道歉，我说很抱歉，给你带来困扰，然后呢，你要不要我出钱给你找个心理医生，去看一看。”