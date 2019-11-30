法国抵制“黑色星期五”，针对亚马逊发起静坐抗议

11月30日消息，据外媒报道，当美国购物者排队等待“黑色星期五”的折扣优惠时，法国的活动家们却在亚马逊公司的法国总部和物流中心外举行静坐抗议，谴责从美国引入这种“购物狂潮”。

数十名反资本主义/环保活动人士在巴黎西北部克利希（Clichy）的亚马逊法国总部外抗议，并暂时封锁了该公司位于法国北部和里昂的两个物流仓库，后来被警方驱逐。他们谴责亚马逊是法国“黑色星期五”到来的象征，这推动了消费主义的崛起，进而伤害了地球。

欧洲零售商始终沿袭美国的传统，将美国感恩节后的“黑色星期五”作为假日购物季的开始。这一趋势在本世纪初左右首次出现在英国，当时当地连锁店响应亚马逊感恩节后的折扣行动，然后扩散至整个欧洲大陆。过去几年，法国和德国零售商加大了参与力度。

亚马逊法国分公司发言人朱莉·瓦莱特(Julie Valette)表示，截至当地时间周五午餐时间，这些地方的抗议已经恢复了平静。她说：“这对我们的客户没有影响。”

瓦莱特还表示，亚马逊已经宣布了一项气候承诺，旨在于2040年初提前十年实现净零碳目标。她说，亚马逊还订购了10万辆电动送货汽车，并承诺到2030年100%使用可再生能源。

活动人士在推特上流传的视频显示，警方强行将抗议者从里昂附近的亚马逊仓库赶走。