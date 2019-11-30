苏宁与海尔签下300亿元大单

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11月30日上午消息，苏宁易购总裁侯恩龙近日携一众高层到访海尔，双方签下300亿大单，并约定明年将持续推进家电零售的场景化变革。
侯恩龙表示，苏宁将持续与海尔开放平台、共享资源，为零售云渠道规划专供机型，打赢家电零售的“最后一公里”战役，并让县镇市场享受到优质商品与便利服务。
另据苏宁数据显示，空调品类中，在三季度空调零售额下滑7.6%的背景下，苏宁渠道增长23%，海尔则位居苏宁空调悟空榜第一阵营。
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