赶鸭子上架促成小米商业帝国，如今他与小米关系微妙

10年创业征程，黎万强在小米二进二出，他被誉为“最懂米粉的人”，如今，他和小米的故事画上了句号。

11月29日，小米集团组织部下发内部信，宣布公司人事调整：雷军不再担任中国区总裁，由卢伟冰轮岗接任，后者同时兼任Redmi品牌总经理。CFO周受资轮岗到国际部，同时在新CFO到岗前继续兼任该职务。

联合创始人黎万强因“个人原因”离职。高级副总裁祁燕正式退休，职位由平台综合管理部副总裁何勇接任。联合创始人、集团第二大个人股东林斌出任集团副董事长；王翔由高级副总裁晋升为集团总裁，同时不再担任国际部总裁职务。

雷军在内部信中表达了对黎万强的感谢，同时表示，明年将是小米关键性的一年。雷军还在个人朋友圈表示，希望“阿黎从此彻底放飞自我，快意人生。”

雷军对黎万强有着高度的评价：MIUI和小米网的拓荒者。从2010年至今，黎万强在小米扮演了三次“拓荒”带队者角色。

与此同时，他在广大米粉群体中也有着很高的地位，米粉们普遍认为黎万强是小米公司最懂米粉的人。

被抽离的参与感

作为MIUI和小米网的奠基者，黎万强主导了基于“用户开发模式”MIUI手机操作系统研发方法，业内开创粉丝文化，完全革新了手机行业的营销方法。同时，黎万强创造了“参与感、手机控、F码、米粉节”等互联网热词。他同小米一样，成了中国营销界的新互动营销的一面旗帜。

黎万强在2014年出版的《参与感》一书中透露了小米成功的秘诀——第一是参与感，第二是参与感，第三还是参与感，从产品开发、到营销、到服务，用户全程参与。

在小米，参与感正在实践中不断提升，黎万强提出的“参与感的三三法则”在不久后取代了雷军“专注、极致、口碑、快”的互联网模式七字诀，彼时黎万强的影响力达到巅峰。

物极必反，或许正是这本《参与感》，逐渐抽离了黎万强在小米的参与感，也是自此，雷军与黎万强两人的关系就变得微妙。《深网》从知情人士处获悉，小米不久后便不再鼓励在公司内部传播这本书。

2015年一整年，黎万强闭关修炼，从北走到南，过起了闲云野鹤的生活。

2016年回归后，黎万强的“参与感”似乎也是若有若无的，小米影业一年多来一直没拿出什么优秀的作品，该业务随后被砍。近两年来，更是鲜少有黎万强的消息。

他在小米成功上市后表示：“我希望能一直保持热爱。”但郁郁不得志的黎万强和小米终究还是错付了。

黎万强的离开虽然有些猝不及防，但又是情理之中的。

中国智能手机行业早已进入存量市场，面对众多有力竞争者，小米近年来发力线下渠道，拓展海外市场，促进技术革新，此外即将到来的5G换机潮也让小米倍感压力，因此，组织架构和人事方面的匹配也必不可少。今年以来，小米已进行了至少13次组织架构或人事调整。调整主要围绕手机业务展开，包括中国区业务和线下渠道、海外市场以及技术研发。雷军在人事和业务布局方面的思考也能从中窥见一二。

被赶鸭子上架的营销大师

黎万强是中国第一代的UI设计师。参与创办小米科技之前，曾任金山软件设计中心设计总监、金山词霸总经理等职位，建立了国内最早的软件用户体验设计团队，是国内用户体验的领军人物。

借助其在品牌策略和创意方面的优势，黎万强带领团队实现了小米手机无数次品牌及销售的奇迹。但是从设计大师转身营销鬼才，黎万强却是“被迫”的。在金山时，黎万强就被雷军点名做了内容总监，好不容易能在小米重回设计岗，但兜兜转转，他又被赶上了架。

MIUI是黎万强在小米负责的第一个项目，雷军对他提了一个近乎过分的要求“阿黎，能不能不花钱把MIUI做到100万。”黎万强硬着头皮应下了。

MIUI的首个版本发布是在2010年8月16日，黎万强和组里的6个人天天蹲守在论坛里，那100个超级用户，都是他和同事们一个个软磨硬泡拉进来的，这100个人也是MIUI操作系统的最初使用者，米粉文化的源头。

单靠口碑传播，MIUI的用户呈裂变式增长，第二周200人，第三周400人，第五周800人……如今，小米发布的第三季度财报显示，期内MIUI月活跃用户数同比增长29.9%至2019年9月的2.92亿。Q2 MIUI同比增长34.7%。

但黎万强刚做了两年MIUI，又被雷军拉回来做销售，“阿黎，你做MIUI的时候没花一分钱，做手机是不是也能这样？”（我怀疑你是在为难我阿黎。）

黎万强虽然为难，但也应下了这份差事，开始思考，小米手机的营销之道。幸运的是，小米手机搭上了社交媒体的顺风车，借鉴MIUI论坛，手机论坛迅速建立。近几年微博正兴，小米顺势抓住了机会。

作为一个从业十数年的设计师，黎万强死抠每一个细节，把自己擅长的做到极致“好设计就是要死磕，细节是魔鬼。”从公司logo、网站、MIUI界面、手机包装，到微博海报、发布会ppt和会场设计，黎万强都乐于参与其中。

而半路出家的营销大师黎万强在营销理论上的理解惊人得简单——“说人话”，把自己的感受通过有感染力的文字、图片和视频的方式表达出来，影响用户。唯有死磕，改改改，千锤百炼出真章。他给了当下的营销人一个建议“从今天开始，热爱和了解你的产品，回到产品本身，找到用户的痛点，然后用人话去跟用户交流。”

黎万强还说：“从开始第一步到最后冲刺的高光瞬间，掌声与关注之外，更多的是寂寞的长跑。能支持你咬牙坚持的，除了热爱，恐怕别无他途。”

如今，离开小米，是黎万强的选择，也是小米的选择。愿黎万强在追逐摄影和绘画的路途中也能找到属于自己的高光时刻。