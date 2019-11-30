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火星沙尘暴有多强？高度达80公里，干趴“机遇号”探测器

2019/11/30 17:57:15来源：网易科技作者：卡麦拉责编：骑士评论：

为什么迄今科学家未发现火星表面存在海洋和湖泊呢？两项最新研究表明，火星沙尘暴会形成80公里高的尘塔状结构，这种强烈的风暴足以将火星表面的蓄水池“吸干”。

这两项研究基于2018年火星天气数据，当时遮天蔽日的尘暴席卷了整个火星，导致美国宇航局“机遇号”探测器出现任务意外而终止。

研究人员在风暴中观察到巨大的尘塔结构，宽度接近美国罗德岛州，高度达到80公里，将气体蒸汽和灰尘颗粒送入火星大气层。研究人员指出，这些尘塔可以将水蒸汽从火星表面释放至火星高层大气，在那里强太阳辐射可能导致水蒸汽与尘埃颗粒分离。

科学家表示，火星每隔十年左右就会出现这种巨大尘塔结构的全球性风暴，汉普顿大学科学家尼古拉斯·汉文斯(Nicholas Heavens)说：“正常情况下，这些灰尘大约一天时间就降落至火星表面，但在全球风暴期间，尘塔结构会持续数个星期。”

尘塔就像“太空电梯”，观测者能够看到它将火星大量表面物质输送至火星大气层，之前汉文斯研究工作表明，火星尘暴可以将水蒸汽和灰尘颗粒带入火星上层大气，这将解释火星表面出现的周期性小型白云。

随着风暴周期性聚集，该现象将席卷整个星球，而不是独立存在，或将解释火星表面水资源消失之谜，美国宇航局喷气推进实验室大卫·卡斯(David Kass)说：“全球性尘暴不同寻常，地球上不存在这样的气候，该现象能影响火星气候几个月时间。”

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关键词：火星沙尘暴

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