马斯克：在火星上建首个城市需要千艘飞船和20年

11月8日消息，据国外媒体报道，对于火星，美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的目标不仅是到达那里，还包括在这颗红色星球上建立一个可持续的基地，作为一座真正的城市，能为当地人口提供支持。这是马斯克和他的太空技术公司的长期愿景——让人类成为星际物种。美国时间周四，马斯克在推特上回复粉丝时，更详细地介绍了实现这一目标的时间安排和飞船数量上的要求。

最近，在美国空军于洛杉矶举行的推介日上，马斯克曾表示该公司星际飞船（Starship）的每次发射成本只需200万美元。在回答粉丝关于这一表态所提出的疑问时，马斯克称，如果最终目标是在火星上建立一个“自给自足的城市”，这是最基本的要求。为了使这个城市成为现实，他补充说，根据他的估计，SpaceX需要建造和发射约1000艘星际飞船，用于向火星运输货物、基础设施和人员，整个过程大约需要20年左右的时间，因为地球与火星的运行轨道大约两年同步一次，所以每两年只有一次飞往火星的机会。

马斯克还谈到了“星际飞船”最近取得的进展，包括“星际飞船”将为地球轨道运输提供多少有效载荷。“星际飞船”的设计旨在最大限度地重复使用，事实上，马斯克指出，在理想情况下，它每天最多可以飞行三次。这相当于每艘星际飞船每年可飞行1000次以上，这意味着，如果他们最终能建造尽可能多的“星际飞船”，按照他们目前拥有的猎鹰火箭（约100枚左右）和每枚平均可运输100吨货物到地球轨道上，SpaceX将来能够每年向地球轨道上运输超过1000万吨的货物。

为了更好地理解这一点，马斯克指出，如果把目前正在运行的所有载货航天器都考虑在内，它们每年的总载荷能力只有500吨，其中SpaceX的猎鹰系列火箭占了一半左右。

这是很大的有效载荷，事实上，这可能超过了短期内的需求。但马斯克也确实设想了一个未来，随着飞往月球和火星的宇宙飞船已经做好准备外太空旅行，地球轨道空间站将是一个更加繁忙的地方，成为轨道货物中转和补给的集散地。

当然，要在火星上建立一个永久、可持续发展的城市，首先要实现载人飞行。从现在到那时还有另一个目标，那就是让宇航员重返月球。美国国家航空航天局(NASA)将实现这一里程碑目标的时间设定为2024年，而SpaceX则表示，希望最早在2022年将“星际飞船”降落在月球上，为宇航员着陆做准备。过去，马斯克曾讨论过载人火星任务也将在2024年进行，但目前来看，这个目标似乎还很不切实(就像他的大部分时间表一样)。