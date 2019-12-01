主播5分钟卖掉口红上万支：央视揭秘直播运营产业链究竟能赚多少钱

IT之家12月1日消息 近段时间直播网红带货可谓是十分火热，一些知名主播一句“快买他”就可能带动消费者疯狂秒杀。有的主播，甚至一天就能带动上亿元的销售额。近日央视便报道了网红直播产业链的故事。

据央视报道，一些主播在直播前需要做很多准备工作，比如衣服款式选择等等。据一位粉丝数量为12万的受访主播表示，自己每天至少能卖出800件衣服，金额最高是大概7-10万元，转化率最高是的一场直播卖出了50万销售额。同时大部分主播在直播时都要一直说话，因而主播通常会常备润喉糖，同时直播结束后通常还会和工作人员分析直播效果。

主播的背后，往往有运营机构来提供对接商家、培训等服务，机构数量已经从原来的三四十家增加到1200多家。据受访的网络直播运营机构负责人表示，不同机构和商品收取商家推广的佣金比例不同，一般在20%-40%左右不等。

同时网红直播带货的不断发展也吸引了资本的入场。如涵正式在美国上市，它也成为网红纳斯达克上市第一股。不过随着越来越多人涌入到网红直播带火领域，这一行业的竞争智能也愈发激烈。有网络直播运营机构负责人表示，直播电商行业从原先的30-40家到现在的千余家，现在这个行业本身也处在洗牌的过程中。有的机构可能开了2、3个月就关了，这种频率只会越来越高。