价值十余万元服装快递时被酱油污染，圆通：最多赔2千

IT之家12月1日消息 近来快递货物受损赔偿问题一直是公众关注的问题。据齐鲁晚报报道，近日青岛西海岸新区的潘女士通过圆通运送的一批货物中有14件价值共达13.7万元的服装被酱油污染，但圆通速递官方客服表示最多只能赔偿2000元。

据报道，这14件被将有污染的衣服多为阿玛尼、迪奥等知名品牌且衣服上的污渍依旧非常明显。据潘女士介绍这批高档服装一共2箱，通过贸易公司报关进口后由北京寄至青岛。潘女士还专门到楼下从快递员手中接货，当时就发现有一箱外包装被酱油浸湿且还存在酱油往下淌的现象。潘女士表示：“我当时就提出了质疑，但快递员称只是外面箱子沾上了酱油，里面没事。我就让快递员拍照留证据，我上楼检查，并没有签收快件。”

经开箱检查后发现，这一箱里的15件衣服，有14件被酱油浸染，有的专柜吊牌也被浸染，无法清洗，潘女士便打电话联系派件员回来取件拒收，同时潘女士在开箱检查的过程中全程还拍了视频。值得注意的是这批货物在寄出时并没有保价。

潘女士表示送货的快递员拒绝回来取件并表示不是自己的责任，让她联系官方客服处理。而圆通速递客服给出答复：由于客户寄快递时没有选择保价，所以赔偿200元让她自己清洗，在遭到潘女士拒绝后圆通速递客服又提出赔偿500元再次被潘女士拒绝。潘女士表示圆通速递对这批货物的价值表示质疑，要求提供货物的价值证明。但当潘女士提供了相关材料后圆通又不认可潘女士提供的货物价值证明。圆通速递客服表示，由于潘女士不能提供有效的价值证明，派件点最多只能赔2000元。

对此，山东琴安律师事务所刘振民律师表示，根据2019年3月2日国务院令第709号修改的《快递暂行条例》第二十七条第一款规定：快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。