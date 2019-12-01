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一张图带你看《英雄联盟》2019全明星周末：FPX斩获多个奖项

2019/12/1 13:26:26来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月1日消息 《英雄联盟》LPL年度颁奖典礼昨日正式落下帷幕，多项奖项得主也已正式公布。《英雄联盟》瓜分那个近日也通过图片形式为大家总结了一下昨天全明星周末的情况，一起来看一下。

在《英雄联盟》LPL全明星周末Solo King（“单挑王”）的比赛中，Doinb获得战士组Solo King冠军，Knight9获得法师组Solo King冠军，Jay获得射手组Solo King冠军，Plex获得刺客组Solo King冠军。同时官方还评选出了包括年度最佳俱乐部等奖项，以下为详细的获奖情况：

2019年度MVP：

FPX.Doinb

2019年度最佳外援：

FPX.Doinb

2019年度最受欢迎选手：

iG.TheShy

2019年度最佳阵容：

上单iG.TheShy、打野FPX.Tian、中单FPX.Doinb、下路RNG.Uzi、辅助FPX.Crisp

2019年度最佳俱乐部：

FPX

2019年度进步最快俱乐部：

FPX

2019年度进步最快选手：

FPX.Lwx

2019年度最佳青训教练：

EDGY.JYKIM

2019年度最佳教练：

FPX.战马

2019年度最佳经理：

FPX.杨艳

2019年度最受欢迎解说主持：

王多多

2019年度最佳新晋解说主持：

Cat

2019年度最佳节目：

RNG-《高能软泥怪》

2019年度最佳新秀：

BLG.Meteor

2019年度内容创作贡献：

是大腿徐老师解说罗汉

2019年度最佳赛事主场运营：

LGD主场

2019年度最佳品牌营销：

RNG


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关键词：《英雄联盟》2019全明星周末FPX战队

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