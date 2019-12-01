《英雄联盟》LPL全明星周末正赛：Uzi队获胜，双方阵容十分快乐

IT之家12月1日消息 今天是《英雄联盟》LPL全明星周末第二日的活动，在今天晚间最后进行的LPL全明星周末正赛中，双方两局均选出十分快乐的阵容，最终Uzi队获得胜利。

据了解TheShy队五人分别为TheShy、Tian、Rookie、JackeyLove、Crisp；Uzi队五人分别为Flandre、Karsa、Doinb、Uzi、Ming。最终Uzi队连胜两局，获得本次比赛的胜利，比赛中出现了下路选手选盲僧去打野、圣枪哥选出了提莫、辅助选手Ming和Crisp均选出了翠神、亚索多次出场等，场面非常快乐。

赛后十位队员也进行了快乐采访：