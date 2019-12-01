《英雄联盟》LPL全明星周末正赛：Uzi队获胜，双方阵容十分快乐

IT之家12月1日消息 今天是《英雄联盟》LPL全明星周末第二日的活动，在今天晚间最后进行的LPL全明星周末正赛中，双方两局均选出十分快乐的阵容，最终Uzi队获得胜利。
据了解TheShy队五人分别为TheShy、Tian、Rookie、JackeyLove、Crisp；Uzi队五人分别为Flandre、Karsa、Doinb、Uzi、Ming。最终Uzi队连胜两局，获得本次比赛的胜利，比赛中出现了下路选手选盲僧去打野、圣枪哥选出了提莫、辅助选手Ming和Crisp均选出了翠神、亚索多次出场等，场面非常快乐。
赛后十位队员也进行了快乐采访：
Doinb：Tian和Crisp在对面非常非常开心，抓他们两个非常开心
Rookie：本来打算躺的，但是下路不给力，感觉像收了钱一样
JackeyLove：如果打第三局可以玩正常AD，但队友没给这个机会。我和Uzi盲僧半斤八两吧，但他队友正常点
Uzi：打的太爽了这两把，太爽了。我打野就会一个盲僧
Flandre：没办法，亚索被选了只能种蘑菇了
TheShy：最近没打游戏，新出来的英雄挺好玩的，但是对面玩的太好，不给发育所以没有体验到快乐。从来没进过对面野区没太关注峡谷的细节
Karsa：能跟Doinb一起玩我很开心
Tian：今天玩挺开心的，但是发现辅助差距有点大
Crisp：我就觉得自己两把加起来“死”的有点多，自己玩的有点勇敢
Ming：一起玩比较开心