美要求英国引渡前Autonomy创始人，涉诈骗惠普数十亿

北京时间2日消息，美国当局已正式要求英国方面引渡前英国软件公司Autonomy创始人迈克尔-林奇（Michael Lynch），因其在八年其与惠普的111亿美元并购交易者涉嫌欺诈，令惠普损失数十亿美元。

根据12月1日提交的一份法庭文件，美国驻伦敦大使馆于11月21日提交了引渡申请，要求林奇在美国受审。

林奇目前正在伦敦高等法院应对惠普的诉讼。这位前科技亿万富翁曾一度被誉为英国的比尔-盖茨。

2011年，林奇将Autonomy以110亿美元的价格卖给了惠普。但一年后，惠普时任CEO梅格-惠特曼指控林奇及其他Autonomy高管故意虚报公司的财务业绩，导致惠普后来减记了88亿美元的资产。

惠普目前正向林奇和Autonomy前首席财务官苏霍万-侯赛因（Sushovan Hussain）寻求50亿美元的赔偿。

林奇否认了这些指控，称惠普对此次收购管理不善，并正在提起反诉。

美国司法部一年前在旧金山联邦地方法院提起诉讼，指控林奇17项罪名，包括电信欺诈、共谋和证券欺诈，如果罪名成立最高将面临25年刑期。

今年5月，此案的另一被告苏霍万-侯赛因在旧金山被判5年监禁，罚款400万美元，并没收610万美元非法所得。