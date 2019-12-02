小米核心团队重大人事变动为哪般？

11月29日，小米集团宣布了重大人事变动，黎万强因为“个人原因”离职，高级副总裁祁燕正式退休，林斌出任集团副董事长，王翔由高级副总裁晋升为集团总裁，卢伟冰执掌中国区。

这已是这家公司自2018年9月以来第六次调整组织架构。而此次人事调整被业内看作是应对低迷市场及未来5G竞争做出的“战略性”调整。

雷军在内部信中也明确表示，明年是小米5G业务的冲锋年，也将是小米推动“手机+AIoT”的关键年，小米需要更强有力的集团管理支撑，需要干部轮岗机制持续带来的组织革新活力。为此，经管理层讨论决定，作出新一轮的集团干部任命。

黎万强离开小米

在此次人事任命中，作为小米联合创始人的黎万强离职引发大量关注。

黎万强是中国第一代的UI设计师。参与创办小米科技之前，曾任金山软件设计中心设计总监，金山词霸总经理等职位，建立了国内最早的软件用户体验设计团队。

2010年，雷军与林斌、黎万强、刘德等7人联合创办小米。在小米创办初期，黎万强带队从零做MIUI，他主导了基于“用户开发模式”MIUI手机操作系统研发方法。同时，黎万强还创造了“参与感、手机控、F码、米粉节”等互联网热词。

2014年，黎万强总结其在小米公司创业四年的经历，出版了《参与感》，一度被奉为营销界的神书，其参与感三三法则和极致就是把自己逼疯也曾流行一时。他同小米一样，成了中国营销界的新互动营销的一面旗帜。

而就在此时，黎万强却从小米淡出了。有人说，黎万强闭关了；也有人说，黎万强从小米离职了。而据黎万强后来自己透露，他在那段时间遇到了中年危机，不得不休假调整。

黎万强淡出的2015年，小米也不好过，手机销量未达预期，供应链问题愈发严重，产品拖延上市、断货、跳票成日常，如小米5的发布从2015年下半年直接拖到2016年初。而在渠道方面，由于过于专注线上，错失县乡市场的线下换机潮，小米国内市场份额下滑。

为了度过危机，雷军亲自出任中国区总裁，负责供应链和手机业务，并召回了老将黎万强。一年后，小米的危机解除了。

2017年11月的一次组织结构调整中，黎万强改任品牌战略官，专注于品牌建设，市场部相关业务改由黎万强手下梁峰负责，并直接向雷军报告。彼时便有分析人士称，这次调整后，黎万强会淡出小米公司的日常管理业务。

有相关报道称，黎万强在今年4月以后就开始休假。如今，离开小米，黎万强将专注于自己热爱和追求的摄影和绘画。

黎万强也在朋友圈宣布正式离开小米，并祝福小米越来越好：“我正式离开小米了，说一声道别，祝福小米未来越来越好。近10年征程，感谢雷总，感谢小米并肩作战过的兄弟们，感谢所有媒体朋友、合作伙伴的抬爱和支持，还有天南海北给过我建议和鼓励的米粉朋友！还有我老爸5点摸黑起来煮的那锅开业小米粥，谢谢这滚烫沸腾的10年！”

雷军在内部信中表示：“感谢阿黎创业以来的长期付出和巨大贡献。阿黎带领MIUI、小米网（小米销售与服务体系）、小米品牌市场体系等多项业务持续开荒，在商业模式验证执行、企业文化及品牌建设等多个领域，都作出了不可磨灭的贡献。”雷军还表示，“祝阿黎从此彻底放飞自我，快意人生！”