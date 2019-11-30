快讯：小米小爱同学崩了，“开小差被抓到”

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IT之家11月30日消息 IT之家发现，今天下午小米小爱同学服务崩了，提示网络服务超时，请检查网络状况或稍后再试。手机唤醒小爱同学时，小爱同学会说话：小爱开小差了，居然被你抓到了。
近期，小爱同学发布了3.0版本，自然连续语音对话、男声版小爱同学和AI电话助理。小爱同学官方表示，截止到今年6月的数据显示，小爱同学月活跃用户已有4990万，IoT平台已连接设备数1.96亿台；截止到今年11月14日，被语音唤醒341亿次。
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