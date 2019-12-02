红米重量级“数”值报告释出：Redmi Note 8系列全球销量突破1000万台

IT之家12月2日消息 昨日Redmi红米手机官方通过微博表示今天上午将有重量级“数”值报告放出，刚刚红米也向大家揭晓了这份“数”值报告：Redmi Note 8系列全球销量突破1000万台。

据介绍，除了Redmi Note 8系列全球销量突破1000万台外，Redmi Note 8系列手机连续3个月，每天售出11万台，这项数据比上一代千万销量纪录还要再快一个月。同时官微再度预告称全新Redmi K30，明天见！

配置方面，Redmi Note 8采用6.3英寸1080P分辨率水滴屏，屏占比达90%，通过莱茵低蓝光认证；搭载骁龙665处理器，采用1217超线性扬声器；内置4000mAh电池，支持18W快充与红外遥控；前置1300万美颜相机，后置4800万四摄组合，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，拥有皓月白、梦幻蓝、曜石黑三种配色。

而Redmi Note 8 Pro则搭载Helio G90T处理器，采用一块6.53英寸全面屏及COF封装工艺，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。

有关新款Redmi K30的官方消息将于明天正式释出，敬请期待！