一位乒乓球手的职业电竞路

北京时间12月2日消息，《日经亚洲评论》今天发表文章，通过乒乓球手曾国豪转战职业电竞的故事，介绍了中国电竞市场的飞速发展。文章称，中国目前有5亿游戏玩家，这为腾讯等IT巨头的游戏业务创造了发展机遇，但是游戏成瘾等问题也引起了监管部门的警觉。

以下是文章全文：

一年前，曾国豪跋涉1000公里从湖北老家来到上海，就是为了追逐自己的梦想：成为一名职业电竞选手。

曾国豪当时18岁，住进了距离上海市中心大约15公里，一个由灰泥刷成的两层小楼里。这座小楼是中国流媒体视频公司哔哩哔哩运营的训练基地，里面生活着许多和曾国豪一样的职业玩家。

他主攻的游戏是《英雄联盟》，后者是全球最热门的网游之一，由腾讯控股公司旗下Riot Games开发，吸引了全球数千万玩家。

曾国豪的父亲曾经强烈反对他成为一名职业玩家，现在已经想通了。“现在，他只是说‘你变胖了，多注意你吃的东西’。”曾国豪笑着说。

5亿游戏玩家

目前，中国拥有逾5亿游戏玩家，电竞游戏已经发展成了一个庞大行业。数字娱乐研究机构伽马数据的报告显示，2019年前6个月，中国与电竞相关的收入达到513亿元(人民币，下同)(约合73亿美元)，全年有望突破1000亿元。

现在，中国电竞行业拥有5000多支战队，雇用了44万人。这也意味着竞争的激烈。曾国豪和其他大约60名选手每天在哔哩哔哩的训练基地训练好几个小时。他们被分成了三组：一线队、二线队以及练习生。

据战队经理李鑫源(Li Xinyuan，音译)介绍，练习生每月大约能赚1万元，具体取决于合同。相比之下，中高级玩家每年能够赚5万美元，像曾国豪这样的顶尖玩家的年收入超过9.1万美元。

曾国豪每天至多训练10个小时

这种收入水平意味着即便是练习生赚得也要比上海的普通工厂工人都要多，后者每月拿到手的工资基本在4000元至5000元。

2003年，电子游戏正式被中国列为一项运动。2016年，在电竞被中国教育部视为一项职业后，中国玩家们开始利用游戏谋生。

职业巡回赛电子游戏是游戏市场快速发展的推动力，这也成为了腾讯等IT巨头发展业务的一个潜在温床。腾讯市值高达4110亿美元，游戏业务是公司的摇钱树，每年的收入达到180亿美元，占据公司总营收的大约40%。

随着电子游戏从一个电脑爱好者项目发展成为了一个规模达数十亿美元的产业，它现在能够获得稳定的企业投资。

哔哩哔哩等许多公司都赞助了电竞战队，他们常常让玩家生活在一起，以建立队友之间的“化学反应”。另一赞助商滔搏运动在中国运营着8000多家体育用品店，销售耐克、阿迪达斯等全球品牌的商品。滔搏运动计划在未来五年投资1800万美元建立自己的战队，并且已经在上海东部设立了一家训练基地。

“我们计划建立一支由大约100名职业玩家组成的战队。”滔搏电竞俱乐部经理郭皓表示。

从乒乓球手到职业电竞

在哔哩哔哩的训练基地，曾国豪过的是令人筋疲力尽的生活。每天，他们有两堂训练课，一堂从下午2点到傍晚，另一堂课从晚上7点到10点。训练课结束后，他们会接着练习、比赛，直到深夜。

四年前，曾国豪在他15岁时放弃了成为一位职业乒乓球手的梦想，进入了职业电竞世界。在他父亲的要求下，他从6岁就开始打乒乓球。曾国豪的父亲对训练要求十分严格，从来不允许他有任何松懈。也多亏了这种辛苦训练，曾国豪成为了一名顶尖选手，还被选为国家乒乓球队的候选队员。

“我想我还是有一定天赋。”他说。

然而，对于与其他优秀队员的竞争，他越来越感到焦虑。“对于少数人来说，他们真的很享受那种精疲力尽的训练。”曾国豪说，但是他自己并不确定自己是否同样享受这种生活。

训练基地每天免费提供两餐

当他第一次接触曾经火爆一时的网游《魔兽争霸》时，一下子就被迷住了。得益于乒乓球训练赋予他的快速反应，他迅速跃居顶尖玩家行列。他很享受完全沉浸于游戏中的感觉，这是打乒乓球所没有的。

当他获得邀请成为上海的一名职业玩家时，他欣然接受。曾国豪现在效力的战队属于中国五大顶尖《英雄联盟》战队之一，很有希望跻身世界前十。

游戏行业面临的挑战

不过，电竞是一个充满挑战性的行业，运营一支优秀战队每年需要花费2000万元至4000万元。

职业选手的生活也很艰辛。哔哩哔哩战队经理李鑫源称，公司电竞战队的成员每年要更换20%至30%。一些选手在退役后成为教练、比赛解说员或者经理，但是大多数选手都得重返大学或者转行。

小型比赛的奖金数百元

许多职业选手出现了身体或心理问题。哔哩哔哩和滔搏会在他们的训练基地定期提供心理辅导。今年5月，世界卫生组织正式将“游戏成瘾”或“游戏障碍”列为精神疾病。

今年11月，国家新闻出版署发布了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。。《通知》规定每日22时到次日8时，游戏公司不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过3小时，其他时间每日不得超过1.5小时。网络游戏平台不得向8周岁以下用户提供付费服务。《通知》还对网络游戏平台对未成年人提供服务的时段、时长、付费情况进行了具体规定。

这一规定可能会阻止更多年轻人像曾国豪那样成为一名电竞战队的明星选手，对腾讯等游戏公司的增长产生影响。