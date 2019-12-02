华为任正非谈孟晚舟：为女儿骄傲，苦难使人更强大

IT之家12月2日消息 今日，华为心声社区公布了孟晚舟写在一年之际的一封信，信中孟晚舟表示：从前的深圳，时间总是过得很快，每天的日程都是排得满满的。现在，时间总是过得很慢。一年的光阴，慢慢地从指尖滑过；一年的陪伴，你们的温暖和鼓励一直在我心间。

12月1日，美国CNN发布对华为创始人任正非的专访，任正非谈到，女儿孟晚舟这一年的苦难经历，使她变得更强大。

任正非在专访中表示，孟晚舟是在受苦，但也会因此变得更强大。“她应该为自己经历这样的苦难而感到自豪。苦难的经历对她的成长是有好处的。”

据任正非介绍，这一年孟晚舟大部分时间花在画画和学习上，她的妈妈和丈夫定期飞往加拿大和她一起生活。

这位75岁的高管表示，这次折磨使他更加接近女儿。没有固定，但是他说他们聊天比以前更多了，并且有时他会把在网上发现的有趣故事发送给女儿。

任正非说：“过去，孟晚舟可能整年都不会给我打个电话。她不会问我过得如何，甚至不会给我发短信。” “现在，我们的关系变得越来越紧密。”

谈及孟晚舟在华为的未来时，任正非表示，可以肯定的是：她不会升职。

“这样的艰难困苦会对一个人的勇气和性格产生重大影响。然而，这并不意味着当她回到华为时就会被赋予更大的责任。”

“如果公司由一个没有战略头脑的人领导，公司将逐渐失去竞争优势。这就是为什么当孟晚舟回来的时候，她会继续做她一直在做的事情。”