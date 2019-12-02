腾讯：12月4日公布国行版任天堂Switch更新消息

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IT之家12月2日消息 今日晚间，@腾讯NintendoSwitch官微发微博称，12月4日将公布国行版任天堂Switch更新消息。
近日有网友发现，天猫任天堂Switch官方旗舰店已经上线营销页面，页面中官方将Switch称为“任天堂新世代游戏机”，并且表示“即将开业”，暗示国行Switch即将发售。
另外，根据新浪电玩官方微博消息，从渠道商那里获知，任天堂Switch国行将在12月10日正式上架销售。
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