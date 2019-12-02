闹大了！惠普企业SSD发布固件更新：解决通电32768小时掉盘Bug

IT之家12月2日消息 惠普企业Enterprise（HPE）已警告其企业客户，其SSD具有固件错误Bug，该Bug可能导致固态硬盘运行32768小时后掉盘，并且硬盘上的数据无法恢复。

该错误Bug会影响服务器和存储产品（如HPE ProLiant，Synergy，Apollo，JBOD D3xxx，D6xxx，D8xxx，MSA，StoreVirtual 4335和StoreVirtual 3200）中使用的串行连接SCSI固态硬盘。

32768小时等于3年270天8个小时，因此该Bug在硬盘发生故障之前就已经存在很久了。HPE警告说，故障会使硬盘上的数据无法恢复，“如果发生故障的硬盘数量超过容错RAID模式逻辑硬盘支持的数量，则可以从非容错（例如RAID 0）和容错RAID模式的备份中进行恢复”。

下面列出了20种HP Enterprise SSD型号，但HPE目前仅更新了8种固件。其余的预计在12月的第二周推送更新。

HPE表示，用户可以使用Smart Storage Administrator（SSA）软件检查硬盘的正常运行时间，除非固件更新，否则故障是不可避免的。预计同时安装的硬盘会同时发生故障，这可能会给企业客户带来重大问题。

更新的固件HPD8可用于以下HP Enterprise SSD型号：VO0480JFDGT，VO0960JFDGU，VO1920JFDGV，VO3840JFDHA（针对VMware ESXi，Windows，Linux下载）。

它也可用于MO0400JFFCF，MO0800JFFCH，MO1600JFFCK和MO3200JFFCL（可针对VMware，Windows和Linux下载）。