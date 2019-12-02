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滴滴App都绿了，12月3日正式开启1折拼车

2019/12/2 23:30:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月2日消息 11月底，滴滴出行宣布升级拼车产品，针对在出行时间上有不同需求的乘客提供差异化的服务。滴滴还将在12月3日开启全民拼车活动，在活动当天拼车成功，价格仅为预估价格的1折。

此前滴滴为了全民拼车日，滴滴App都变绿了。滴滴表示：“今天我们的图标变绿了，拼车出行限量绿！ 划重点：12月3日26个城市，拼成功打1折，最高减100元，一起拼车出行绿起来。”

针对那些出行时间比较紧急的乘客，可以接受3分钟内的拼车出行；如果拼车不成功可以接受快车的服务，按照快车服务实时计价。滴滴出行表示，拼车业务是快车服务的延伸，通过拼车业务，滴滴出行是希望快车司机能提高座位的利用率。

而针对那些对于出行时间要求比较低的乘客，滴滴提供15分钟甚至更长时间的拼车需求，并且可以利用大数据模型匹配用户的需求，促成更多的拼车出行。

在12月3日当天，滴滴出行将在全国包括北京、上海、广州、成都等26个城市上线全民拼车活动，拼车成功后可以按照快车预估价的1折计价，如果拼不成则按照快车实时计价。以快车预估价30元为例子，拼成的话价格为3元；如果拼不成价格则为快车的实时计价，在30元左右。活动当天，每单最高减100元，仅限12.3日当天，每人限两单。

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关键词：滴滴出行拼车

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