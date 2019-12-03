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郭明錤：明年新款iPad Pro和16寸MacBook Pro均将采用mini LED屏幕

2019/12/3 5:53:48来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月3日消息 早前有关苹果全新iPhone SE2的爆料逐渐增多，而新款iPad Pro则没有过多提及。不过在天风国际发布的最新报告中则提到了2020款iPad Pro以及苹果最新的显示技术，一起来看一下。

据著名行业分析师郭明錤预测，苹果明年计划推出4-6款采用mini LED技术的产品。苹果2020款iPad Pro将会是首款配备mini LED产品，预计在2020年第三季度实现量产，配备A14X处理器与12.9寸显示器；而苹果第二款配备mini LED显示屏的产品将会是16寸苹果MacBook Pro。

除此之外郭明錤还表示苹果Mini LED产业链中LG Display将负责显示器组装和前段生产。同时预计未来mini LED IPS显示器的出货量在2020-2022年出货量分别为200-300万、400-500万与700-900万片。

现有的16寸苹果MacBook Pro采用一块16英寸LED背光视网膜显示屏，初始分辨率3072 x 1920 (226 ppi)，亮度可达500尼特，支持广色域(P3)及原彩显示技术；而现有的最新款苹果iPad Pro采用了Liquid 视网膜显示屏，亮度可达600尼特，同样支持广色域(P3)及原彩显示技术，同时还加入了ProMotion自适应刷新率技术。

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关键词：2020款苹果iPad Pro16寸苹果MacBook Promini LED

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