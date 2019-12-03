为737 Max复飞展开“魅力攻势” ，波音将邀专家参观工厂

12月3日消息，波音公司（Boeing）本周将邀请航空业成员、专家和分析师前往其位于西雅图地区的工厂，以概述其计划，希望在两次致命的坠机事故后，让陷入困境的737 Max飞机重新飞上蓝天。

这家飞机制造商正努力获得监管机构的批准，让该机型复飞，波音希望能在12月完成这一过程，但监管机构曾多次坚持表示他们对此事“没有时间表”。

此前5个月内，波音737 Max发生了两起坠机事故，造成346人死亡。自3月中旬以来，这一型号的波音客机在全球范围内停飞。

据媒体看到的一份邀请函显示，波音将在周二和周三接待受邀者（不包括媒体），并向高管们提供简报。这份邀请包括参观位于伦顿（Renton）的波音飞机交付中心及其737 Max机型生产设施，并提供机票和酒店费用。

随着737 Max系列客机遭全球停飞进入第10个月，这是波音公司为赢得公众支持和重建公众信任做出的最新尝试。该飞机停飞给航空公司造成了数亿美元的损失，并限制了它们的增长计划。

除了行业分析师外，受邀者还包括空乘工会的代表。据一位发言人表示，代表美国联合航空、阿拉斯加航空公司和其他航空公司机组人员的美国空乘协会（Association of Flight Attendants）将派一名成员参加。

在两起致命事故中，飞行控制软件被错误激活反复将飞机机头向下推之后，波音公司已经为飞机开发了软件修复程序，但是监管机构尚未批准。

美国联邦航空管理局（FAA）称将采取不同寻常的步骤，打算在该款飞机交付航空公司前对每架飞机逐一进行检查和签字批准。