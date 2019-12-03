更多旗舰Android手机被“黑”后可运行微软Windows 10系统

IT之家12月3日消息 早在2017年微软就推出了适用于由ARM芯片驱动的Windows 10设备，从那以后微软和高通公司一直在共同致力于ARM上Windows 10的优化，并允许开发人员将其x86应用移植到ARM64设备。在此之前包括一加6T甚至Google Pixel 3 XL均可在Windows 10上运行，现在软件开发人员正在将桌面操作系统移植到其他Android手机上。

别名为Lemon1Ice的开发人员确认，Windows 10 ARM可以安装在一加6上，并且该操作系统也正在被移植到小米MIX 2S上。该名开发人员表示，目前来看小米MIX 2S也可以运行Windows 10 ARM，因为它采用了Synaptics控制器，因此整个过程应该会很容易。

对于一加6（Snapdragon 845），他们使用了联想的Always Connected Yoga C630笔记本电脑的驱动程序。不过目前微软Windows 10在一加6上还无法正常运行，因为只有触摸屏和UPS可以使用。

而另一位开发人员Evsio0n透露，在不久的将来三星Galaxy S8也可以运行Windows 10，但该设备目前尚无法启动桌面。开发人员表示：“三星Galaxy S8运行Win 10的方法是使用伪造的Linux内核与DTB配合使用，以便Linuxloader（位于ABL分区中）可以启动。”目前除了在紧急模式下可启动Windows 10外，由于ACPI（高级配置和电源接口）问题，开发人员遇到了蓝屏死机（BSOD）错误。

在Android上运行Windows 10的想法对于希望在手机上尝试台式机操作系统的用户十分有用，如果微软Windows 10 ARM操作系统可完美地被移植到Galaxy S8手机上，预计未来将有更多Android旗舰手机在Windows 10上运行。