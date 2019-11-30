内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

意外惊喜！微软Windows 10免费升级项目仍对部分用户有效

2019/11/30 6:37:58来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月30日消息 微软已经结束了对Windows 10的免费升级，但是有用户报告称其仍然可以在运行Windows 7或Windows 8.1正版许可证的PC上免费升级至Windows 10。

据外媒报道，微软已经正式结束了对Windows 10的免费升级，但是如果您的PC运行的是Windows 7、8或8.1的正版副本，并且已在现有设备上正确激活，则可以继续免费升级至Windows 10。

要获取Windows 10的免费副本，您必须在Windows 7计算机上下载并运行官方的升级助手并在升级过程中要求时输入产品密钥。不过这一途径不适用于其他版本的Windows或已安装有Windows 10的设备进行安装。

一位在Microsoft工作的Reddit用户证实目前Windows 10免费升级项目仍然可用，并且在激活期间不会有任何问题。

“在升级之前要记得提前存储好自己的个人数据，从Windows 7升级至Windows 10完全没有问题。”该员工写道。据官方说法是Windows 10在一年的“免费”升级项目期结束后用户就必须通过正版系统经销商处购得正版Windows 10系统来升级。

不过这一漏洞被发现也意味着微软可以随时修补此漏洞，因而需要升级至Windows 10的用户还是要尽快升级。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 10Windows 7

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有