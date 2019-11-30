意外惊喜！微软Windows 10免费升级项目仍对部分用户有效

IT之家11月30日消息 微软已经结束了对Windows 10的免费升级，但是有用户报告称其仍然可以在运行Windows 7或Windows 8.1正版许可证的PC上免费升级至Windows 10。

据外媒报道，微软已经正式结束了对Windows 10的免费升级，但是如果您的PC运行的是Windows 7、8或8.1的正版副本，并且已在现有设备上正确激活，则可以继续免费升级至Windows 10。

要获取Windows 10的免费副本，您必须在Windows 7计算机上下载并运行官方的升级助手并在升级过程中要求时输入产品密钥。不过这一途径不适用于其他版本的Windows或已安装有Windows 10的设备进行安装。

一位在Microsoft工作的Reddit用户证实目前Windows 10免费升级项目仍然可用，并且在激活期间不会有任何问题。

“在升级之前要记得提前存储好自己的个人数据，从Windows 7升级至Windows 10完全没有问题。”该员工写道。据官方说法是Windows 10在一年的“免费”升级项目期结束后用户就必须通过正版系统经销商处购得正版Windows 10系统来升级。

不过这一漏洞被发现也意味着微软可以随时修补此漏洞，因而需要升级至Windows 10的用户还是要尽快升级。