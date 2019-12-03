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理想汽车旗下造车公司成被执行人

2019/12/3 10:58:59来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

12月3日上午消息，中国执行信息公开网显示，12月2日，重庆理想智造汽车有限公司新增2条被执行人信息，执行标的累计超3523万元人民币，执行法院均为重庆市第一中级人民法院。这距离该公司上次被列为被执行人仅过了不足1个月。

天眼查数据显示，重庆理想智造汽车有限公司成立于2003年9月，注册资本为5.46亿人民币，法定代表人为理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠，经营范围包括汽车技术服务，内燃机技术服务，货物进出口等，该公司疑似实际控制人、最终受益人均为理想汽车创始人兼董事长李想，由北京车和家信息技术有限公司全资控股。

公开资料显示，理想汽车创建于2015年7月，起初名为车和家，后在2019年6月改名理想汽车。2018年12月，理想汽车斥资6.5亿元收购力帆汽车100%股权，正式拥有乘用车生产资质，创始人李想曾担任汽车之家总裁。

据新京报报道，8月16日，理想汽车宣布完成了5.3亿美元C轮融资，该轮融资由美团创始人王兴领投。至此，理想汽车累计融资金额已经达到了15.75亿美元（约合人民币111亿元）。

新京报报道指出，目前，理想汽车资金压力并不小，仍处于整体亏损状态。根据江苏省国资委的公告显示，2018年理想汽车营业收入约为1.7亿元，净利润约亏损7.18亿元，资产总额约为47.32亿元，负债总额为8.3亿元。截至今年上半年，理想汽车营业收入约为527.76万元，净利润约亏损6.29亿元，资产总额约为58.41亿元，负债总额为9.31亿元。

据观察者网报道，11月20日，理想ONE 2020款在理想汽车常州基地正式量产下线，并将于12月上旬开启全国用户的批量交付。

公开资料显示，理想汽车最快明年于美国上市，IPO规模约5亿美元。

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关键词：理想汽车

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