《荒野大镖客2》6号上线Steam，官方再发补丁确保没有Bug

IT之家12月3日消息 《荒野大镖客：救赎2》将于12月6日正式在Steam上架，不久前R星在公告称PC版的绝大多数性能问题已经得到了解决。现在，官方在上架Steam前夕又推出了一个更新补丁，旨在进一步提高游戏的整体稳定性并将崩溃的几率最小化。

根据更新说明，12月2日的更新解决了各种崩溃问题，并修复了各种显卡显示故障，如修复了使用Nvidia GTX 970显卡玩游戏时随机崩溃的问题；修复了内存不足时导致崩溃的问题；修复了游戏以高帧频运行时导致音频卡顿/停滞的问题。

对于Steam玩家而言，虽然游戏迟到了一个月，但是遇到Bug的几率也更小了，感兴趣的玩家现在就可以将游戏加入愿望单了。

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最低配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)



处理器: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300



内存: 8 GB RAM



显卡: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB



网络: 宽带互联网连接



存储空间: 需要 150 GB 可用空间



声卡: Direct X Compatible

推荐配置:

