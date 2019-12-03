内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

高通CEO谈与华为PK ：确实存在竞争，但也需要合作5G才能发展

2019/12/3 17:18:43来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月3日消息 据彭博社消息，高通CEO史蒂夫·莫伦科夫近日在接受采访时表示，虽然有说法认为华为和高通在5G领域进行PK，但两家公司并不会分隔开来，华为和高通需要合作，才能让5G发展。 

报道称，主持人向高通CEO史蒂夫·莫伦科夫发问，“5G是互相排斥的，要么是美国嬴要么是欧洲嬴要么是中国赢，你是否看到了这种相互排斥的竞争？”

对于主持人的提问，史蒂夫·莫伦科夫回应称，“我不认为人们所说的分隔会发生，如果真的发生，那么对大家都很危险。有个有趣的说法是，高通和华为PK，但如果华为和高通不合作，就不会有5G的国际标准，分隔对我们两家都没有好处，所以不会发生。我们确实在某些方面互相竞争，比如在IP领域以及某些领域的市场份额，但我们也需要合作，这样才能让5G发展，事实上我们也的确这样做了。”

此外，在11月19日的高通分析师日上，彭博社记者询问高通CEO史蒂夫·莫伦科夫，你觉得中国在5G上已经超越美国了吗？史蒂夫·莫伦科夫回答道，我觉得从技术层面来说还没有。但是在5G部署上，尤其是基站的建设，中国的发展真的很快，我之前也说过，今年底中国能建成13万个基站，明年将达到100万个基站。如果你把这个数字和你在美国看到的相比，那是非常大的数字，但这并不意味着美国的发展不快，只是这是有史以来第一次，中国能和美国并驾齐驱了。以前的话都会慢个2年或者5年。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为高通

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有