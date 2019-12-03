高通CEO谈与华为PK ：确实存在竞争，但也需要合作5G才能发展

IT之家12月3日消息 据彭博社消息，高通CEO史蒂夫·莫伦科夫近日在接受采访时表示，虽然有说法认为华为和高通在5G领域进行PK，但两家公司并不会分隔开来，华为和高通需要合作，才能让5G发展。

报道称，主持人向高通CEO史蒂夫·莫伦科夫发问，“5G是互相排斥的，要么是美国嬴要么是欧洲嬴要么是中国赢，你是否看到了这种相互排斥的竞争？”

对于主持人的提问，史蒂夫·莫伦科夫回应称，“我不认为人们所说的分隔会发生，如果真的发生，那么对大家都很危险。有个有趣的说法是，高通和华为PK，但如果华为和高通不合作，就不会有5G的国际标准，分隔对我们两家都没有好处，所以不会发生。我们确实在某些方面互相竞争，比如在IP领域以及某些领域的市场份额，但我们也需要合作，这样才能让5G发展，事实上我们也的确这样做了。”

此外，在11月19日的高通分析师日上，彭博社记者询问高通CEO史蒂夫·莫伦科夫，你觉得中国在5G上已经超越美国了吗？史蒂夫·莫伦科夫回答道，我觉得从技术层面来说还没有。但是在5G部署上，尤其是基站的建设，中国的发展真的很快，我之前也说过，今年底中国能建成13万个基站，明年将达到100万个基站。如果你把这个数字和你在美国看到的相比，那是非常大的数字，但这并不意味着美国的发展不快，只是这是有史以来第一次，中国能和美国并驾齐驱了。以前的话都会慢个2年或者5年。