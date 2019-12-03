华为任正非：现在生存下来短时间没问题，若无谷歌GMS两三年内完成世界生态系统整合

IT之家12月3日消息 今天华为心声社区公布了任正非近日接受CNN采访的全文，任正非表示，如果美国明确谷歌GMS生态系统不给我们使用，那我们自己的系统也是会投入使用的。我们相信自己有这个能力，在2-3年内完成世界生态系统的整合。

假设谷歌不能够拿到向华为继续供货的许可，任正非表示，华为有备份计划，而且规模很大。

华为现在是全球第二大智能手机厂商，在没有谷歌的情况下，华为有没有可能做到世界第一？任正非表示：我想，应该说不会有问题，但需要时间。我讲的“时间”就是指海外市场。因为明年、后年我们就能重返海外市场，我们完全有这个能力和决心。

任正非称，我们在供应链上坚定不移地拥抱全球化，欢迎美国公司加大对我们的供给，然后我们大量使用它们的零部件，形成共赢。当美国公司不能给我们供应的时候，我们是有替代方案的，如果替代方案出来以后，已经比较成熟和稳定，那再切换回去的可能性就比较小了。因此，这个时期对大家都是一个重要的转折时期，希望美国政府要考虑一下美国公司的利益。华为公司的态度就是坚定不移地拥抱全球化，不会孤立地走自主创新、自力更生这种封闭道路。但是，也不能说我们各方面不去努力，万一出现美国公司就是不供应零部件的情况，那我们也要生存。

任正非表示，从现在来看，我们生存下来，在短时间不会有问题了。但是我很担心的是，3-5年以后我们是否还能持续领先世界，这是我们要研究的问题，已经提到我们的议事日程上来了。

此前微软刚刚获得美国政府的许可，任正非表示，微软拿到许可，有利于微软体系继续在世界迅猛发展。因为我们PC、服务器等这些体系的生产量还是非常大的，所以会支持使用英特尔、微软系统，加大这方面的发展。

我们自己也做了鲲鹏芯片、泰山服务器，其实我们并不是一心一意要走向全社会的，我们是为了防备万一得不到供应的时候，我们自己的体系是稳定的。如果我们有充分的供应安全保障，作为备份的第二系统其实是不需要的，就因为没有安全保障，我们才做了备份系统。大家要知道，世界上能作出CPU是极其艰难的事情，我们要耗费极大的财力、物力和人力，才能实现替代和备份。这对于我们一个很穷的公司来说，要做这么大的备胎，那要付出多大代价？有些事不得不做，也不是心甘情愿地做。

所以，我们欢迎微软、英特尔这种开放的态度。本来全世界就是它们占领了最大的市场份额，如果它们突然说不要这部分世界了，要让一些给别的技术体系，我感谢不过来，对不起他们。

任正非接受CNN采访纪要全文：点此链接查看。