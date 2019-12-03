时隔20年，马云再登《福布斯》封面

12月2日晚间消息，2000年阿里巴巴刚刚成立时，马云曾登上《福布斯》杂志封面，畅谈未来互联网发展。20年后的今天，当年的《福布斯》记者Justin Doebele再次撰写封面文章《马云为名下公益基金会勾勒宏大愿景》，聚焦马云的人生新篇章。

在谈到自己的公益基金会5年后的面貌时，马云表示，它将会是一家受人敬重的机构，一家通过高效的方式从事公益的机构。

图片：马云登上《福布斯》杂志封面

“我会投入更多的时间到教育、公益、环保。”2018年，马云在最后一次以阿里巴巴董事局主席身份对所有股东写的公开信中如此表示。而在《福布斯》看来，马云人生中的这一公益新篇章，对他来说也是驾轻就熟。

马云表示自己会先学习研究，倾听全世界各种关于公益的想法。他在接受福布斯采访时阐述道：“我不赶时间。我想用一年的时间去各个国家，和教育部长们交流，和学校们交流，和老师们交流，和那些拥有伟大创想的人们交流。”

图片：《福布斯》刊登《马云为名下公益基金会勾勒宏大愿景》一文

文章指出，阿里巴巴很早就开始了社会公益活动。2006年起，阿里通过魔豆妈妈项目，为约2万名母亲提供了资金和培训。2010年又宣布每年将收入的0.3%用于公益事业，并随后成立了阿里巴巴公益基金会。

而马云个人则在2014年设立了马云公益基金会，截至目前，已经为各项公益活动提供至少3亿美元的资金。基金会项目从杭州西溪湿地的保护到非洲创业基金会，正在国内外展开各项活动。

图片：今年10月马云获福布斯终身成就奖

在《福布斯》看来，马云的公益有几大特点。

唤醒他人。“光给钱不能改变世界，但如果改变了心灵，就能改变世界。”马云说。其中乡村教师是他重点关注的领域，已经为培训乡村教师和校长提供了7500万美元的资金。

发挥中国潜力。《福布斯》说，马云认为中国在公益方面的经验做法可以供世界参考。“我也想和大学合作，为想从事公益事业的人提供这方面培训。”

图片：马云在“2018马云乡村教师奖颁奖典礼”上

帮助女性。“我的背后有众多强大的女性，我对她们始终充满感恩。”在马云看来，阿里巴巴能成功，女性的作用是其中的秘诀。

马云希望，自己的基金会能够把作用最大化。他说：“公益也关乎效率。如果你花3元钱就能做到，为什么要花5元？如果你能用2小时做完，为什么要用4小时？我从企业管理中学到的经营之道，正是我引领公益机构的运营之道。”

虽然目前马云公益基金会只有1个办事处，全职员工不到30人，但《福布斯》看好基金会未来的发展。文章回忆道，2000年、阿里巴巴只有150名员工的时候，马云就曾向《福布斯》宣告，他决心将阿里巴巴打造成全球十大网站之一。