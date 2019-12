Google Play公布2019最佳作品：《Ablo》成最佳应用

北京时间12月3日晚间消息,据国外媒体报道,谷歌今日公布了2019年度“Google Play最佳作品”,包括最佳应用程序、最佳游戏、最佳电影和最佳电子书等。

谷歌称:“这里的应用和游戏带我们探索不同的世界,为我们开拓全新视野。这里的图书、电影和电视连续剧让我们欲罢不能。另外,还有由广大粉丝投票选出的‘用户选择奖’获奖作品。”

其中,2019年最佳应用程序(App)为:Ablo,一款功能强大的国际社交应用,允许用户“在全世界结交新朋友”。Ablo支持一键翻译聊天,通过Ablo,用户可以与拥有不同文化背景的各种真实的人建立有意义的关系。

谷歌对Ablo的评价是:“今年,有一款应用从其他应用中脱颖而出:它的独创性和精致让我们感到惊讶和愉悦。美观的设计和周到的服务,这是我们2019年最好的应用程序。”

2019年最佳游戏为:《Call of Duty:Mobile》,一款多人在线射击竞技类游戏,游戏根据经典IP改编而来,拥有庞大的地图场景,精彩的玩法剧情,以及熟悉的角色英雄。

此外,2019年最受欢迎的电子书为:《在黑暗中讲述的恐怖故事》(Scary Stories to Tell in the Dark),2019年最受欢迎的电影为:《复仇者联盟4:终局之战》(Avengers:Endgame)。