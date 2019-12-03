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Google Play公布2019最佳作品：《Ablo》成最佳应用

2019/12/3 19:01:36来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间12月3日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌今日公布了2019年度“Google Play最佳作品”，包括最佳应用程序、最佳游戏、最佳电影和最佳电子书等。

谷歌称：“这里的应用和游戏带我们探索不同的世界，为我们开拓全新视野。这里的图书、电影和电视连续剧让我们欲罢不能。另外，还有由广大粉丝投票选出的‘用户选择奖’获奖作品。”

其中，2019年最佳应用程序（App）为：Ablo，一款功能强大的国际社交应用，允许用户“在全世界结交新朋友”。Ablo支持一键翻译聊天，通过Ablo，用户可以与拥有不同文化背景的各种真实的人建立有意义的关系。

谷歌对Ablo的评价是：“今年，有一款应用从其他应用中脱颖而出：它的独创性和精致让我们感到惊讶和愉悦。美观的设计和周到的服务，这是我们2019年最好的应用程序。”

2019年最佳游戏为：《Call of Duty：Mobile》，一款多人在线射击竞技类游戏，游戏根据经典IP改编而来，拥有庞大的地图场景，精彩的玩法剧情，以及熟悉的角色英雄。

此外，2019年最受欢迎的电子书为：《在黑暗中讲述的恐怖故事》（Scary Stories to Tell in the Dark），2019年最受欢迎的电影为：《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers：Endgame）。

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关键词：Google Play

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