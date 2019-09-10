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谷歌官推预热全新“Play Pass”订阅服务：coming soon！

2019-9-10 8:00:07来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月10日消息 早在今年7月下旬谷歌Play Pass订阅服务便已被发现正在进行测试。据悉，订阅用户将拥有“访问数百个高级应用程序”的权限，而近日谷歌官方推特也为全新订阅服务做了预热并公布了全新的图标。

与iOS上的Apple Arcade不同，根据Play Pass的最后一次曝光显示，官方将向订阅用户提供游戏和常规应用程序。在测试期间这款服务的订阅价为4.99美元/月，拥有为期10天的免费试用，不过在公开发布之后可能会有所改变。

这款订阅服务的内容将包含“数百个高级应用程序”，包括健身追踪器和音乐工具。 而Play Pass订阅用户将享有免广告或应用内购买的权限且软件的所有功能都将解锁。测试期间有外媒拿软件Stardew Valley举例，而通常这款软件需要7.99美元。与此同时Google Play将提供专门的部分以让用户知晓Play Pass中共包含有哪些应用。

值得注意的是谷歌官方今天展示了一个全新的垂直票形图标，其中充满了四种霓虹Play颜色，从图片来看这个新图标更能代表“通行证”的意思。与此同时谷歌还附文“时间已到，Play Pass即将推出”，而谷歌公司在7月表示该服务正在积极测试中，预计全新的订阅服务将在不久后与大家见面。

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关键词：谷歌Google PlayPlay Pass订阅服务

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