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“老人与海”黑科技，罗永浩发布Sharklet鲨纹材料：能够抑菌

2019/12/3 20:16:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月3日消息 今天，罗永浩的“老人与海”黑科技发布会正式举行，罗永浩的相声来了。罗永浩发布了能够抗菌的材料Sharklet，不改变原有材料的本质和特性的基础上，就能减少 95% 的细菌，但它不杀死细菌，也不产生任何抗体，也就避免了导致超级细菌的进化。

罗永浩明确表明，“老人与海”发布会本质是招商大会，做的是To B产品，不直接向消费者售卖。

19 年前，美国海军被一个问题困扰，就是他们的军舰一直被海藻严重污染。于是他们邀请了材料工程学专家安东尼·布伦南博士研究对策。他想要从海洋生物中寻找解决方法，于是他想到了表面非常光滑的鲨鱼。

安东尼·布伦南博士受鲨鱼皮的结构启发，经过多年的反复试验，终于做出了一种能有效解决海藻问题的微结构。在反复的试验中，他还发现，这种微结构除了可以对付海藻，还可以抗菌。

Sharklet 能够抑菌的第一个原因：接触面积小，所以不易附着。

Sharklet 能够抑菌的第二个原因：因为细菌掉到了宽 2 微米，高 3 微米的沟壑中，所以当你碰触到物体表面时，大大减少了你与细菌接触的概率。

Sharklet 能够抑菌的第三个原因：“细菌卡在只有 2 微米宽的沟壑，和细菌的胖瘦差不多，它很想分裂，但最后只能精神分裂。”

为什么是鲨鱼？其实，其他动物也都有绝活，比如青口壳、蟹壳和海豚。但他们的物理结构都难于复制，只有鲨鱼，最能为我们带来启发。

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关键词：罗永浩鲨纹

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