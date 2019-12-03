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好消息：三星已开始为Galaxy Fold开发Android 10版本

2019/12/3 20:58:25来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月3日消息 据SamMobile消息，尽管三星在系统升级方面稍慢于其他手机厂家，但三星还是为旗下智能手机逐个开发Android 10版本。售价2000美元的三星Galaxy Fold在开卖时并没有搭载Android 10系统，这主要是因为三星Galaxy Fold是折叠屏，在系统适配等方面的复杂程度要甚于三星其他机型。不过不用担心，三星已开始为Galaxy Fold开发Android 10版本，三星升级计划显示，预计将于2020年4月为Galaxy Fold用户推送Android 10更新。

不过SamMobile也强调，尽管三星官方升级计划显示预计明年4月发布Galaxy Fold Android 10更新，但前提是三星内部开发顺利且无其他变化，不然这个时间可能还会变。

三星Galaxy Fold机身重量为276g，采用3D玻璃与金属铰链机身材质工艺，搭配内折叠设计，拥有4.6英寸外部显示屏，以及展开后7.3英寸的Dynamic AMOLED内部主显示屏，分辨率为2152×1536，屏幕比例为21:9。配置方面，三星Galaxy Fold搭载骁龙855处理器，内置4380mAh电池，支持15W无线充电与NFC，配备Type-C接口。

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关键词：三星Galaxy Fold

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