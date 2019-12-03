国家市场监管总局：不以生活消费为目的的投诉不予受理

IT之家12月3日消息 国家市场监管总局近日发布《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》（以下简称《办法》），《办法》中明确规定，不是为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，或者不能证明与被投诉人之间存在消费者权益争议的投诉，市场监督管理部门不予受理。这意味着，以“打假”等名义实施恶意投诉的“职业索赔”行为将受到规制。

《办法》中表示，鼓励社会公众和新闻媒体对涉嫌违反市场监督管理法律、法规、规章的行为依法进行社会监督和舆论监督。鼓励消费者通过在线消费纠纷解决机制、消费维权服务站、消费维权绿色通道、第三方争议解决机制等方式与经营者协商解决消费者权益争议。

除此之外，《办法》中也给出了市场监督管理部门不予受理的投诉类型：