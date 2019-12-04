高通骁龙865技术峰会：中国手机厂商小米和OPPO站台

IT之家12月4日消息 在高通骁龙技术峰会的第一天，高通简单地介绍了高通骁龙865以及765/765G处理器，之后高通邀请了手机厂商上台演讲，其中中国手机厂商小米和OPPO的高管前往夏威夷为高通站台。

小米林斌并表示：“5G手机时代有着巨大的机会与挑战，对终端的形态、交互和影音应用等都带来极大的创新空间，下一代超级互联网将是5G+AI+IoT的全新模式。小米将全力推动5G手机的研发和推广，并将于明年第一季度推出5G年度旗舰小米10，成为首批发布搭载Qualcomm骁龙865移动平台智能手机的厂商之一。”

小米林斌宣布完小米10之后，OPPO副总裁吴强登台演讲。

OPPO表示，全球10+运营商将和OPPO合作，2020年第一季度，OPPO将发布首批骁龙865的旗舰手机，Reno 3 Pro将搭载765G。

OPPO副总裁与全球销售总裁吴强表示：“OPPO与Qualcomm Technologies一直保持紧密合作关系。我们非常荣幸见证Qualcomm Technologies骁龙全新5G移动平台发布，并参与到5G全球规模化商用与普及的进程中。OPPO将在明年第一季度推出搭载Qualcomm骁龙865移动平台的旗舰级产品，为全球用户带来出色的5G体验。面向5G万物互融时代，OPPO将持续在5G技术、产品研发、应用场景等方面加大投入，并携手包括Qualcomm Technologies在内的产业链领先合作伙伴，最大化实现5G用户价值。”