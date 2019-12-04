盘点世界5G大会黑科技，前瞻未来生活

11月21日，首届世界5G大会在北京亦创国际会展中心正式拉开帷幕，除了嘉宾大咖们的精彩观点分享之外，此次2万平方米的5G展也成为大会的亮点之一。

在之前的节目中，我们曾带大家逛过2019 MWC、ChinaJoy以及世界互联网大会的展馆，体验了各类5G应用，但此前的展览5G只是作为其中一部分内容，而此次世界5G大会，5G则是绝对的实力主角，应该也是目前为止5G应用最为集中且全面的一次展示。

“1G-4G是面向消费，5G则是面向工业互联网和物联网”，在世界5G大会期间，许多嘉宾都曾分享类似的观点。

往期节目中，我们更多体验的是手机、游戏、影音等偏向个人及消费领域的5G应用，这次就来集中感受下5G在物联网领域的应用，看看未来5G会如何改变我们的社会吧！

5G远程驾驶：“遥控”2000公里外汽车

5G远程驾驶是5G与自动驾驶技术的融合应用，这也是5G在智慧交通领域的重要应用之一。在世界5G大会展览的中国联通展台，现场工作人员向我们介绍了此次展出的远程驾驶技术。

通过5G低时延特性，位于北京展馆现场的驾驶员，可以远程操控2000公里之外重庆测试场地的汽车。

位于北京的驾驶员在模拟驾驶舱通过5G网络进行人车交互，可以实时获取车辆运行环境信息和车辆行驶状态信息，并在模拟驾驶舱对远端车辆进行操控，而车辆得以安全行驶的重要保障即是5G网络不高于40毫秒的网络延迟。

虽然远程驾驶算不上新技术，但5G却给它带来了新的生命力，使其可以应用到更加广泛和精细的场景中，或将在共享出行、抢险救灾等领域实现商用。

智慧机场：挖掘人脸识别更多应用

在智慧机场展台，我们体验了AR人脸识别眼镜和人脸识别自助值机。

说是AR眼镜，其实它并没有镜片，只是在右眼位置外侧有一枚摄像头、内侧有一块儿硬币大小的显示屏，摄像头检测到人脸并进行面部识别，系统在机场已录入人员身份信息库内检索，工作人员即可在眼镜的显示屏内看到识别对象的身份及航班信息等。

而人脸识别自助值机已经在北京大兴国际机场投入使用，布设在各个登机口，乘客不需要纸质机票即可刷脸登机。

这两个应用都用到了5G低时延大带宽的特性，把捕捉到的画面信息实时上传，与云端信息进行对比，考虑到机场的人流量、信息库数据量，对处理速度的要求之高可想而知。

“空间”物流：地下、路面与空中的无人配送

在京东展台，工作人员介绍了京东无人物流仓、无人配送车等应用。

据工作人员介绍，京东物流不同层级的无人仓已运营超过70个，实现了实际场景下的规模化应用。未来在5G技术加持下，京东无人仓还将大幅提升智能物流机器人间协同与配合能力，通过人工智能、深度学习、图像智能识别、大数据应用等先进技术，为传统工业机器人赋予更加智慧的高度智能。

无人车立足于打造京东智能物流体系中的智能运载装备，以自动驾驶核心技术为基础，根据不同场景的用户需求，研发并生产多种系列多种型号的自动驾驶无人车产品。

针对物流运输和配送场景，生成自动驾驶货车和配送机器人；针对仓库、厂区、园区、社区等场景，生成安防巡检机器人；针对办公楼内场景，生成服务机器人。依托商业市场需求和用户需求，通过高效、低成本并且提升用户体验的运营模式来实现商业化运营服务。

前瞻未来生活，5G带来大不同

除了以上这些应用，在大会的各个展台，我们还发现了基于5G网络的智能机器人、仿生机械手臂、8K超清视频直播、远程医疗手术等。

就像最开始所讲，这次世界5G大会非常集中且全面展现了5G在各个领域的应用探索成果，虽然现在仍处于5G商用初期阶段，5G应用尚未普及到日常生活中，但在这样的展会，我们可以提前感受5G将会给日常生活和整个社会带来的变化。

5G的商业模式以及杀手级应用都还在逐步探索中，未来，是否会有更多让人意想不到、超乎预测的应用出现？

答案，应该是肯定的。