外媒点评佩奇卸任谷歌母公司CEO：一个时代的终结

北京时间12月4日上午消息，周二Alphabet发布消息称，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）将会取代拉里·佩奇（Larry Page）成为Alphabet CEO。21年前，佩奇与谢尔盖·布林（Sergey Brin）创建谷歌，后来二人渐渐变成公司的“公众人物“，佩奇退位意味着这一角色的淡化。

对于拉里·佩奇卸任谷歌母公司CEO，多家外媒进行报道和评论，以下是主要外媒评论汇总：

《纽约时报》:两名创始人的离去是一个时代的终结

对于谷歌来说，两名创始人的离去可以说是一个时代的终结。在创立了谷歌之后，佩奇与布林一直都是谷歌的象征，同时在过去20年中也成为了科技行业最有影响力的人物，他们之于谷歌，就像是史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）之于苹果，以及比尔·盖茨（Bill Gates）之于微软一样。

佩奇与布林退居二线，也正式扶正了皮查伊。现年47岁的皮查伊在过去4年中一直在掌管谷歌的核心业务，他也成为了科技行业的核心人物之一。在过去4年中，皮查伊一直在向佩奇与布林汇报工作。此前佩奇担任Alphabet CEO，而布林则任该公司总裁。

无论二人做出什么样的决定，他们都能轻松为公司筹集资金。福布斯的数据显示，佩奇当前的身价约为589亿美元，布林的身价约为568亿美元，分别位居全球富豪榜的第六和第七位。

《CNBC》：Alphabet可能需要更多地依靠其他业务

由于Google的核心数字广告业务显示出放缓的迹象，Alphabet可能需要更多地依靠其他业务，其中包括Waymo和Verily等公司。谷歌显示其2019年第一季度的广告收入增速放缓，而第三季度的利润却低于上一年。尽管其云业务在增长，但该公司仍在努力争取大量的硬件收入。

由于Google员工表达了对公司政策的不满，佩奇和皮查伊在动荡的几年里监督了公司。据《纽约时报》的一项调查显示，去年，成千上万的Google员工走出了世界各地，抗议据称Google向前Android领导人安迪·鲁宾（Andy Rubin）支付了9000万美元的离职补偿金，尽管他发现性行为不端指控是可信的。CNBC上个月报道，Alphabet的董事会已经开始调查高管如何处理性行为不端的指控。