美湾区现住房危机，科技四巨头出手

北京时间12月2日早间消息，据外媒报道，随着科技企业的扩张，经济适用房在美国西海岸已经成为了危机。最近，多家引发了这个问题的科技企业都承诺将投入资金，在他们所在的社区寻求解决方案，但是他们的努力能否起到效果，现在还不得而知。

为了停止住房危机，谷歌已经投入了10亿美元。Facebook参与了一家名为Partnershipn for the Bay’s Future的组织的建立，该组织将会筹集5亿美元解决住房问题。苹果将会在这个问题上投入25亿美元。在西雅图地区，微软将会投资5亿美元，而亚马逊已经在其总部区域为无家可归的人开设了收容所。亚马逊还表示，自2010年以来，他们已经为西雅图的经济发展投资了380亿美元。

但是这些是否已经来得太迟，并且金额不够多？

包含旧金山和圣何塞在内的湾区，有着美国第三多无家可归人士，排在之前的分别为纽约和洛杉矶，排在湾区之后的为西雅图。在湾区，64%的无家可归的人没有收容所。在西雅图地区，这一数字为47%。

2010到2018年间，湾区的人口增加了8.4%，而住房数量只增加了不到5%。飙升的房价，严重影响了该地区的人口构成。Indeed and Glassdoor的数据显示，苹果、谷歌和Facebook等公司的软件工程师起薪大约为16万美元，比同样工作的全美平均水平高40%。2010年到2017年间，湾区的房租水平上涨了21%。在同一时期内，纽约的房租水平只上涨了9%。

而且这些科技企业也影响了社区的多样化。在科技岗位方面，科技企业不成比例地雇佣了大量白人和亚裔男性员工，而黑人和拉丁裔员工只能从事薪水较低的工作。

2018年，在所有与技术相关的岗位中，谷歌雇佣的95%的员工为白人或亚裔员工，74%为男性。而苹果公司的这两个数字分别为84%和77%，Facebook为93%和78%。分析机构Census Bureau的数据显示，2018年中，在湾区居住的人中，67%都为白人或亚裔。

在科技企业繁荣发展的同时，他们也在影响着湾区和西雅图的情况，甚至是这些地区的社区人口构成。苹果、谷歌、Facebook和亚马逊已经意识到了这个问题，并且开始提供支持，但是只有时间才能证明，这些公司是否能够提供真正的解决方案。