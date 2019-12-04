Genius起诉谷歌盗用其歌词，要求赔偿5000万美元

IT之家12月4日消息 歌词网站Genius起诉谷歌，称后者持续有意盗用其歌词并在搜索结果中使用它们。Genius还声称谷歌的做法具有反竞争性，并要求谷歌及其合作伙伴赔偿5000万美元。

谷歌会在搜索结果中显示合作伙伴提供的歌词，Genius在今年早些时候声称，在某些情况下，这些歌词是从其网站复制的，可以通过一种聪明的水印方案对其进行跟踪。Genius现在正其提起诉讼，指控谷歌和歌词合作伙伴LyricFind违反了其服务条款。

Genius于12月3日在纽约布鲁克林起诉谷歌，称谷歌的行为不仅违反其服务条款协议，而且从Genius建立业务所花费的“十年一千万美元”中获利，因此构成不正当竞争。

Genius表示，除了金钱损失外，它还有权获得针对LyricFind的永久禁令，“禁止继续盗用Genius网站上的内容，包括将这些内容许可给第三方（例如谷歌）。”

Genius是用来查找和注释歌词的平台，其称谷歌多年来一直在复制其歌词。2019年6月，《华尔街日报》收到了Genius于4月写给谷歌的一封信，警告谷歌违反了该网站的服务条款，并且重复使用该歌词违反了反托拉斯法。

Genius网站采用了一种水印技巧，使用交替的直线和弯曲撇号来证明谷歌在使用其歌词而不是生成自己的歌词。谷歌回应称，其已经获得包括LyricFind在内的各种来源的歌曲歌词的使用权，之后谷歌要求LyricFind“调查问题，以确保他们遵循行业最佳做法。”

Genius没有版权，因为它并不拥有歌词。Genius和谷歌都获得了音乐发行商的许可来打印歌曲歌词，这使诉讼更加棘手，更多地侧重于谷歌及其合作伙伴如何获得歌词。最近的法院裁定认为，网页抓取本身并不是天生的违法行为，但网站包含禁止其抓取数据的服务条款仍然很普遍。但是，如果双方都拥有显示内容的许可，则从技术上来说，谷歌显示复制的歌词可能并不非法。

消费者权益保护组织Public Knowledge的法务总监John Bergmayer告诉The Verge，Genius的起诉似乎并不用过度担心。但是，鉴于人们越来越担心谷歌的规模和规模，谷歌仍然有理由担心。